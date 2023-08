Mathieu Vernice, arbitre de Ligue 1 (Photo by Damien Meyer / AFP)

Pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, l’OL reçoit Montpellier samedi (17h) au Parc OL. Cette rencontre sera arbitrée par Mathieu Vernice.

Retour à la maison pour les joueurs de l’OL samedi à 17h. Sous la chaleur décinoise annoncée, les Lyonnais vont retrouver leurs habitudes au Parc OL avec déjà un sentiment d’urgence. Ce n’est que la deuxième journée de championnat, mais le revers (2-1) à Strasbourg dimanche est forcément resté en travers de la gorge aussi bien des supporters que de l’ensemble du groupe lyonnais. Pour cette première à la maison, l’OL reçoit Montpellier, une formation qui a été tenue en échec pour son entrée en lice dans l’exercice 2023-2024.

Une première pour l'arbitre avec l'OL

Pour ce premier rendez-vous à domicile, la mission de l’arbitrage sera confiée à Mathieu Vernice. Et ce sera une première pour le club lyonnais. Promu la saison dernière en Ligue 1, le jeune arbitre n’a encore jamais été l’arbitre central d’un match de l’OL. Il a déjà été responsable de la VAR, mais être au sifflet sera une première. Pour juger les situations litigieuses, Mathieu Vernice pourra compter sur Julien Haulbert et Laurent Coniglio comme assistants. La VAR sera, elle, confiée à Bruno Coué et Aurélien Drouet tandis que le 4e arbitre sera Guillaume Paradis.