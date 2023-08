Anthony Lopes intervenant lors de Manchester United – OL (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)

Touché à la mâchoire contre Crystal Palace, Anthony Lopes devrait être absent jusqu’à la fin août. En manquant a minima trois matchs, le portier ne pourra pas prétendre au podium des joueurs les plus capés de l’OL dès cette saison.

Décidément, les débuts de saison ne réussissent pas à Anthony Lopes. La saison dernière, le gardien de l’OL avait été exclu après seulement un quart d’heure de jeu contre l’AC Ajaccio. Il avait dû faire une croix sur les trois matchs suivants, ne revenant que début septembre. Pour ce nouvel exercice, ce n’est pas un carton rouge, mais bien une blessure qui le prive des rencontres de Ligue 1 du mois d’août.

Si l’OL n’a pas avancé de date précise de retour, Lopes devrait être absent jusqu’à la fin du mois suite à son choc à la mâchoire. Après Strasbourg, le Portugais devrait manquer la réception de Montpellier et le déplacement à Nice. Ces trois absences, en plus des préjudiciables sportivement pour le club lyonnais, vont l’empêcher de pouvoir monter sur le podium des joueurs les plus capés dès cette saison.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OL

Comme expliqué courant juillet, il aurait déjà fallu un alignement des planètes pour voir Anthony Lopes, actuellement cinquième (456 matchs) dans ce classement, supplanter dans un premier temps Yves Chauveau (490) puis Fleury Di Nallo (494). L’OL aurait dû aller jusqu’en finale de la Coupe de France et le gardien ne manquer au maximum que deux rencontres. Avec ce forfait annoncé jusqu’à fin août, il faudra donc attendre la saison 2024-2025 pour voir Anthony Lopes écrire un peu plus son nom dans l’histoire de son club formateur. Il peut toujours espérer accrocher la 4e place dans cet exercice, mais cela risque d’être compliqué.