OL - Mercato : Toko-Ekambi a éconduit Monaco

À la recherche d’un attaquant durant l’été, l’AS Monaco a ciblé Folarin Balogun . Face aux exigences d’Arsenal, le club monégasque a sondé Karl Toko-Ekambi ces dernières heures. Néanmoins, l’attaquant camerounais va rejoindre l’Arabie Saoudite.

Ce n’est plus qu’une question d’heures ou de jours. Avec le dossier Karl Toko-Ekambi, la prudence est de mise depuis le début du mercato estival. Entre les intérêts et négociations avec Fenerbahçe, ceux venus d’Arabie Saoudite, l’avenir du Camerounais est loin d’être un long fleuve tranquille. La seule certitude réside dans le fait que l’attaquant n’a plus d’avenir à l’OL malgré son contrat jusqu’en juin 2024. Le divorce est acté depuis un bon moment même si le joueur reste lié contractuellement. Néanmoins, le départ vers l’Arabie Saoudite et le club d’Abha se rapproche.

L'OL devrait empocher deux millions d'euros

En effet, l’AS Monaco a tenté sa chance avec Karl Toko-Ekambi mais a reçu une fin de non-recevoir ces dernières heures d’après RMC Sport. Le club monégasque est à la recherche d’alternatives à la piste Folarin Balogun et avait donc tenté d’attirer l’attaquant de l’OL sur le Rocher. Peine perdue puisque Toko-Ekambi a éconduit Monaco, avançant qu’il allait rejoindre l’Arabie Saoudite. Il ne reste désormais plus que l’officialisation à attendre. L’attente, le maitre mot dans ce dossier "KTE".