OL : le prix et le salaire bloquent un départ de Tagliafico

Rasmus Nicolaisen (Toulouse) et Nicolas Tagliafico (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ne s’étant pas forcément acclimaté à la vie lyonnaise, Nicolas Tagliafico ne serait pas contre retrouver l’Ajax Amsterdam. Le club néerlandais fait pour le moment face à des contraintes économiques pour rapatrier l’Argentin.

C’est un départ dont Laurent Blanc aimerait sûrement se passer. Depuis son arrivée, il ne cesse de louer les qualités footballistiques et mentales de Nicolas Tagliafico et perdre un joueur d’expérience n’est pas forcément dans les plans du coach lyonnais. Pourtant, à quinze jours de la fin du mercato estival, l’avenir du latéral argentin serait de plus en plus flou entre Rhône et Saône.

Arrivé à l’OL, il y a un an, Tagliafico ne s’est pas forcément bien acclimaté à la vie lyonnaise et à l’environnement autour du club. Toujours très attaché à Amsterdam où réside encore sa compagne, le champion du monde ne serait pas contre un retour à l’Ajax comme croit le savoir De Telegraaf. Le club néerlandais a pris la température auprès du clan du joueur et n’a pas vu la porte se refermer.

Acheté 4,2 millions d'euros il y a un an

Néanmoins, le retour de Nicolas Tagliafico à l’Ajax fait pour le moment face à des contraintes avant tout économiques, toujours selon le média néerlandais. Le club ne peut se permettre de s’aligner sur le salaire que touche actuellement l’Argentin à l’OL. Néanmoins, le latéral serait prêt à faire quelques concessions pour retrouver l’atmosphère de la Johan Cruijff ArenA qu’il a connue entre janvier 2018 et l’été 2022.

Et l’OL dans l’histoire ? L’ayant recruté pour 4,2 millions d’euros il y a douze mois, le club lyonnais souhaite une indemnité de transfert bien plus conséquente pour lâcher l’Argentin. Il faut dire que ce dernier a encore deux ans de contrat à Lyon et a surtout depuis acquis un statut de champion du monde avec l’Albiceleste. Et forcément ça se monnaie même si voir Tagliafico partir si tard n’était pas dans les plans lyonnais.