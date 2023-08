OL - Mercato : le dénouement est proche pour Toko-Ekambi

Après plusieurs semaines de discussions et négociations, Karl Toko-Ekambi va enfin quitter l’OL. L’attaquant camerounais devrait s’engager avec le club saoudien de l’Abha Club.

Est-ce enfin le bout du tunnel dans ce feuilleton ? Il semblerait bien que oui à en croire Foot Mercato. Revenu à l’OL durant l’été après son prêt à Rennes, Karl Toko-Ekambi va mettre les voiles vers l’Arabie Saoudite dans les prochaines heures. Malgré la cour assidue de Fenerbahçe, l’attaquant camerounais va s’engager avec Abha Club et s’ajouter à la longue liste des joueurs évoluant en Europe et qui ont rejoint le championnat saoudien durant l’été. À 30 ans, Toko-Ekambi va vivre sa première expérience loin de l’Europe après avoir connu la Ligue 1, la Ligue 2 et le National ainsi que la Liga (Villarreal).

Un départ qui va permettre de recruter ?

Ce départ était attendu de tous entre Rhône et Saône depuis plusieurs semaines. En bisbille avec certains supporters et ayant eu certains propos envers la direction de l’OL, Karl Toko-Ekambi n’avait plus d’avenir entre Rhône et Saône. S’il avait participé à un bout du stage aux Pays-Bas, l’attaquant n’avait pas été convié à celui de Divonne-les-Bains et était depuis en marge du groupe lyonnais. Absent contre Strasbourg, le Camerounais va faire du bien aux finances lyonnaises. Son départ ne devrait rapporter que deux millions d’euros, mais en se délestant de son salaire, l’OL pourrait avoir une nouvelle marge de manœuvre dans cette fin de mercato afin de recruter un 6 et un ailier, deux profils recherchés par Laurent Blanc.