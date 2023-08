Faivre aurait "pu s’écrouler" après l’OL

Recruté à prix d’or à l’hiver 2022, Romain Faivre n’a jamais réussi à s’imposer à l’OL. Vendu à Bournemouth début juillet avant d’être prêté à Lorient, le milieu offensif regrette certains choix sportifs des staffs lyonnais.

Vingt-quatre petits matchs et puis s’en va. L’expérience de Romain Faivre à l’OL aura tourné court malgré la somme dépensée par le club lyonnais à l’hiver 2022. Après six mois en 2021-2022 et six autres en 2022-2023, le milieu offensif français a fait le choix de demander son départ en prêt en janvier dernier du côté de Lorient. "Malheureux" entre Rhône et Saône selon les dires de Laurent Blanc, Faivre a retrouvé du rythme et de la confiance chez les Merlus. Simplement prêté pendant six mois, il a repris l’entraînement avec l’OL début juillet avant de rapidement remettre les voiles.

Grâce au chèque de 18 millions d’euros signé par Bournemouth, le club lyonnais a limité les dégâts financiers pour un joueur qui n’a jamais réussi à s’acclimater à l’environnement. Prêté à Lorient, club "satellite" des Cherries, Romain Faivre se satisfait de ce choix après 18 derniers mois compliqués. "Cette expérience à Lyon m'a endurci, mentalement, avoue-t-il dans une interview à L’Equipe. J'ai passé un an à jouer, rentrer, ne pas rentrer, ce qui était compliqué, car j'avais l'habitude d'enchaîner les matches. J'aurais pu m'écrouler et j'ai de nouveau prouvé à Lorient que j'avais des qualités. J'ai réussi à rebondir."

Désormais définitivement loin de Lyon, l’ancien international Espoir français cherche encore les raisons de cet échec. S’il n’est certainement pas exempt de tout reproche, Faivre pointe également les choix sportifs de Peter Bosz et Laurent Blanc. "C'est un ensemble de choses, poursuit-il au moment d’expliquer cette aventure ratée. Peut-être que... Je ne sais pas. Des choix ont été faits. J'aime bien dire que l'entraîneur a le droit de vie et de mort sur un joueur. C'est le destin." Ce destin l’a ramené en Bretagne pour une nouvelle saison avant de s’envoler vers la Premier League.