OL - Mercato : Fenerbahçe a fait sa dernière offre à Toko-Ekambi

Pendant que l’OL dispute son dernier match de préparation, Karl Toko-Ekambi continue de négocier son avenir. L’attaquant camerounais a rencontré une dernière fois les dirigeants de Fenerbahçe avant qu’une décision ne soit prise.

Le match amical contre Crystal Palace samedi, Karl Toko-Ekambi en était loin, très loin même. À 30 ans, l’attaquant camerounais est plutôt occupé à décider de quoi sera fait son avenir plutôt que de se préparer à pouvoir jouer. La situation entre le joueur et l’OL est des plus claires, le futur ne s’écrira plus ensemble et une porte de sortie est recherchée depuis plusieurs semaines.

Toko-Ekambi n’a d’ailleurs pas été retenu pour le stage à Divonne-les-Bains, preuve qu’il ne fait pas partie des plans et que trouver un nouveau club est devenu la priorité pour l’OL et pour le joueur même si ce dernier n’est pas le plus pressé. Avec son salaire confortable, il n’a pas vraiment besoin de se précipiter. Le club lyonnais et les sanctions de la DNCG un peu plus.

Ça passe ou ça casse

Depuis plusieurs jours, voire semaines, l’intérêt de Fenerbahçe est réel. Seulement, rien ne semble se débloquer, notamment en raison de la capacité de Toko-Ekambi à temporiser les choses. L’OL et le club turc se seraient déjà entendus sur une faible indemnité de transferts, mais les Stambouliotes attendent toujours qu’un accord soit trouvé avec le Camerounais. Ce dernier se montrerait assez exigeant, faisant ainsi retarder les négociations. La rencontre de samedi devrait néanmoins sonner comme le clap de fin de ce dossier.

En effet, plusieurs médias turcs avancent que Fenerbahçe et Karl Toko-Ekambi se sont rencontrés une dernière fois afin de trouver une issue heureuse. Si tel n’est pas le cas, voir l’ancien Angevin débarquer sur les bords du Bosphore ne serait qu’un lointain souvenir. A l'heure actuelle, une différence de 500 000 euros sur l'année serait encore présente entre les deux parties d'après Sports Digitale. Néanmoins, l'offre faite par le club turc est la dernière pour Toko-Ekambi, qui va encore prendre le temps de la réflexion.