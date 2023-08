Caleta-Car "devrait être prêt" pour Strasbourg - OL

Duje Caleta-Car avec la Croatie lors de l’Euro 2020 (Photo by Damir SENCAR / AFP)

Arrivé mercredi à l’OL, Duje Caleta-Car n’a pas été retenu contre Crystal Palace. Néanmoins, le défenseur croate estime pouvoir être prêt pour la 1re journée de Ligue 1 contre Strasbourg, dimanche 13 août (20h45).

Ces dernières heures, il n’a pas eu le temps de chômer. En l’espace de 72h, Duje Caleta-Car est passé de Southampton à Lyon. Puis de Lyon à Divonne-les-Bains avant de retrouver la capitale des Gaules vendredi soir. Il aurait même pu s’ajouter un périple du côté de Londres ce samedi, mais Laurent Blanc a certainement estimé qu’il était préférable de le laisser travailler tranquillement à Décines. Quand les joueurs lyonnais affrontent Crystal Palace ce samedi (18h30), Caleta-Car sera lui devant sa télé. Bien qu’oublié sur la liste des absents de l’OL pour ce dernier amical, le Croate n’est pas blessé, mais doit encore prendre ses marques dans son nouvel environnement.

Une reprise le 28 juin avec Southampton

Avec la blessure de son compatriote Dejan Lovren, qui lui "a souhaité la bienvenue par message après sa signature", et l’avenir incertain de Castello Lukeba, Laurent Blanc aura bien besoin de Caleta-Car. Malgré son absence à Londres, le vice-champion du monde 2018 s’estime prêt à pouvoir postuler contre Strasbourg le 13 août prochain. "Je suis en forme, a-t-il assuré au micro de la chaine du club. On a commencé la préparation le 28 juin avec Southampton. J’ai joué quelques matchs amicaux. J’ai eu mon deuxième enfant récemment, donc j’ai été un peu à l’hôpital. Mais je devrais être prêt pour la reprise du championnat." Un an après son départ, Duje Caleta-Car va déjà retrouver la Ligue 1.