Hervé Renard célébrant un but des Bleues avec Eugénie Le Sommer (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Face au buzz créé par le discours d’avant-match d’Hervé Renard contre le Brésil, Mélissa Plaza avait critiqué les méthodes utilisées par le sélectionneur des Bleues. Ce dernier s’est expliqué, tout en ne rentrant pas dans la polémique.

L’effet Hervé Renard est-il en train de déranger ? Arrivé à la tête de l’équipe de France féminine en mars dernier, le sélectionneur a rapidement permis de tourner la page Corinne Diacre. Malgré le peu de temps et de préparation, Renard a réussi à qualifier les Bleues pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2023. Le minimum syndical, diront certains. Néanmoins, la patte du Savoyard se fait sentir depuis plusieurs semaines au sein de l’effectif français. Nombreuses sont les joueuses comme Selma Bacha à vanter les mérites d’Hervé Renard, au point de vouloir "se tuer pour lui".

Un changement radical et de nouvelles méthodes qui font l’unanimité. Enfin pas chez tout le monde. Après la victoire contre le Brésil, la FFF a sorti le discours d’avant-match de Renard, tout en passion. Cette façon de faire n’a pas été au goût de Melissa Plaza, ancienne internationale et joueuse de l’OL. Cette dernière regrettait notamment l’obligation "de hurler pour motiver" à So Foot.

"Mon personnage, on l'aime, on ne l'aime pas"

Une vague de critiques s’est alors abattue sur celle qui a disputé 19 matchs avec les Fenottes entre 2013 et 2015. Trois jours après la qualification pour les 8es, Hervé Renard a tenu à réagir aux propos de Plaza dans les colonnes de L’Équipe. Tout en s’efforçant de ne pas rentrer dans la polémique et de rajouter de l’huile sur le feu, l’ancien coach de Sochaux a mis en avant son côté passionnel pour expliquer ses causeries.

"Je suis moi-même. Si c’est pour faire différemment, cela ne sert à rien de venir me chercher, même s’il faut que je m’adapte à des caractéristiques différentes. Je respecte son opinion, je ne sais pas si c’est par réelle conviction ou si c’est pour un peu faire le buzz. Cela ne me perturbe pas. Par contre, si les filles viennent me voir et me le disent… Je leur ai posé la question, si jamais je n’étais pas dans la bonne direction, elles me le diraient. Il y a dans cette équipe des caractères forts, elles ne se gêneraient pas pour me le faire savoir. Mon personnage, on l’aime, on ne l’aime pas."

Pour le moment, il semble avoir l’adhésion à 100% des joueuses de l’équipe de France et c’est bien là l’essentiel.