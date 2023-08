Vicki Becho, buteuse avec les Bleues contre le Panama (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

La France a remporté son troisième et dernier match de poules du Mondial contre le Panama (6-3). Les Bleues terminent en tête du groupe F.

La France a fait le show. Ce mercredi, les Bleues d'Hervé Renard affrontaient le Panama pour leur dernier match de phase de groupes de la Coupe du monde 2023. Au terme d'un match riche en buts, les coéquipières de Kadidiatou Diani ont gagné sur le score fleuve de 6 à 3.

Portées par Diani auteure de trois buts dans ce match dont deux sur pénalty (37e et 52e minute de jeu) et Becho, les joueuses françaises concèdent l'ouverture du score après un magnifique coup-franc de la capitaine panaméenne Marta Cox (2e).

Diani et Becho inscrivent leurs premiers buts

Les Tricolores ne doutent que l'espace de 20 minutes. À la réception d'un centre, c'est la défenseure centrale Maëlle Lakrar (21e) qui permet à sa sélection d'égaliser. Les Françaises inscrivent trois nouveaux buts avant la pause par Diani (28e et 37e) et la milieu de terrain Léa Le Garrec (45e). Les joueuses françaises rentrent au vestiaire (4-1).

En seconde période, les Panaméennes profitent de la rotation en défense opérée par le coach français pour inscrire un second (64e) et troisième but (87e, sur pénalty) de leur histoire dans cette Coupe du monde. Pour sa première titularisation en Coupe du monde, la Fenotte Vicki Becho est venue parachever ce festival de buts avec un score final de 6 à 3.

Les Bleues filent en 8es de finale et attendent de connaître leur future adversaire à l'issue des derniers matchs au sein du groupe H (Colombie, Allemagne, Maroc et Corée du Sud). Ce sera ce jeudi 3 août à 12 heures.