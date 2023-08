Alexandre Lacazette saluant les supporters lyonnais présents pour Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Ce samedi 5 août, l'OL affronte Crystal Palace au Selhurst Park Stadium pour son dernier match de préparation. En délicatesse avec un adducteur, Alexandre Lacazette a été ménagé.

À huit jours de retrouver la Ligue 1 face à Strasbourg, l'OL joue une dernière rencontre amicale face à Crystal Palace, club partenaire de la holding Eagle Football détenue par John Textor. Les joueurs de Laurent Blanc se déplacent du côté de Londres (Angleterre) ce samedi 5 août à 18 heures 30 pour y défier le club anglais.

Après un stage de quatre jours du côté de Divonne-les-Bains (Ain), les Rhodaniens ont pu peaufiner les derniers réglages et imperfections des précédents matchs. Victorieux ce mercredi 2 août face aux U21 du club suisse du FC Sion (8-2), les partenaires d'Anthony Lopes veulent terminer leur présaison sur une victoire.

Un groupe de 20 joueurs

Pour cette affiche, Laurent Blanc doit faire sans son capitaine. Ayant écourté sa dernière séance d'entraînement mercredi avant l'opposition contre le FC Sion, Alexandre Lazette est ménagé en vue de la reprise de la Ligue 1. Laurent Blanc et son staff ont décidé de ne prendre aucun risque avec l’attaquant. En plus de Lacazette, l’entraîneur lyonnais a également décidé de se passer des jeunes Mathieu Patouillet et Achraf Laaziri.

Après avoir rejoint le groupe de l’OL jeudi, Duje Caleta-Car ne fera pas le voyage jusqu’à Londres tout comme son compatriote Dejan Lovren qui, lui, continue de soigner une blessure aux ischio-jambiers. Enfin, Koné, Camilo et Toko-Ekambi ne sont évidemment pas là. Les trois joueurs sont en instance de départ, même si les deux premiers peinent à trouver une porte de sortie rapidement.