OL : Textor détient désormais plus de 87% du capital du club

Eagle Football, la holding de John Textor détient désormais 87,81% du capital de l'Olympique lyonnais.

Au terme de l'offre publique d'achat (OPA) d'actions de l'OL qui courait du 20 juillet au 2 août, la holding de John Textor a acquis 16,4 millions d'actions au prix de trois euros le titre. Elle possède aujourd'hui quelque 154,5 millions d'actions, a annoncé vendredi l'AMF, le gendarme boursier français. Le projet d'Eagle Football, qui détenait auparavant quelque 78,5% du capital de l'OL, était de racheter quelque 21,4 millions d'actions, soit 12,19% du capital.

Eagle Football avait indiqué n'avoir pas l'intention de retirer l'OL de la Bourse de Paris à l'issue de cette opération. Ni de racheter les près de 14,5 millions d'actions de l'OL, soit 8,23%, que détient encore la société Holnest de Jean-Michel Aulas. L'OL est passé sous pavillon américain en décembre dernier, lors de la finalisation de son rachat par John Textor et sa holding Eagle Football, après six mois de négociations et plusieurs reports.

L'entrée d'Eagle Football, à hauteur à l'époque d'un peu plus de 77% du capital d'OL Groupe, représentait un tournant historique pour le club de L1, présidé depuis 35 ans par Jean-Michel Aulas. L'ancien patron de l'OL a été écarté le 5 mai de son poste de PDG au profit de John Textor. JMA a été nommé président d'honneur et restera administrateur tant que sa holding Holnest détiendra des droits de vote et des actions dans la société.

Le 18 juillet, le jour même où l'AMF validait le projet d'OPA, la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) de la Ligue de football professionnel avait confirmé en appel les mesures d'encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation du club. "Bienvenue dans le football en France !", avait ironisé John Textor dans un communiqué, regrettant la décision de la DNCG.