OL - Mercato : les dossiers Camilo et Koné toujours dans l'attente

Parmi les candidats à un départ de l’OL durant l’été, Camilo et Youssouf Koné sont toujours lyonnais. Les deux dossiers sont pour le moment au point mort.

Enfin une recrue à l’OL ! Un mois après les arrivées de Skelly Alvero et Clinton Mata, le club lyonnais a pu enregistrer un nouveau renfort dans son effectif avec Duje Caleta-Car. Ce n’est pas Laurent Blanc qui va bouder son plaisir, lui qui a de nouveau réclamé des joueurs d’expérience dans cette dernière ligne droite du mercato. Néanmoins, l’OL a dû jouer au plus malin pour pouvoir compter sur le défenseur croate dès la première journée de championnat contre Strasbourg le 13 août prochain.

Les problèmes lyonnais sont encore là avec l’encadrement de la masse salariale et les mouvements toujours aussi limités. Les indésirables aux lourds salaires sont toujours priés de trouver une porte de sortie, mais ce n’est pas vraiment la tendance actuelle.

Pas de retour à Molenbeek pour Camilo

Jeff Reine-Adelaïde et Tino Kadewere n’ont pas de courtisans déclarés et sont bien partis pour aller jusqu’au bout de leur contrat entre Rhône et Saône. Les regards se tournent donc vers Karl Toko-Ekambi et Youssouf Koné. Le premier a des touches en Turquie et dans les pays du Golfe, mais n’a toujours pas pris de décision concernant son futur club. Pour Koné, il est avant tout question d’une résiliation de son contrat qui se termine dans douze mois. Néanmoins, la piste menant au Sheriff Tiraspol serait en stand-by d’après L’Équipe.

Pour Camilo, également absent du stage à Divonne-les-Bains, un retour au RWD Molenbeek aurait été proposé. Prêté avec succès en Belgique lors des six derniers mois, le milieu aurait refusé malgré la présence de Claudio Caçapa selon nos confrères. Il existerait un intérêt du côté du Portugal et d’Estoril mais comme tous les dossiers d’indésirables, cela tarde. Et ça n’arrange pas les affaires de l’OL.