Débarqué mercredi à l’OL, Duje Caleta-Car a rejoint ses nouveaux coéquipiers à Divonne-les-Bains ce jeudi. Le défenseur croate portera officiellement le numéro 55 à partir du 13 août prochain.

À partir de ce jeudi, ils ne seront plus 23, mais bien 24 joueurs de l’OL à Divonne-les-Bains. Quand Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont pris leur quartier dans la cité thermale depuis mardi, Duje Caleta-Car a lui débarqué dans l’Ain ce jeudi. Officiellement prêté à l’OL pour une saison avec une option d’achat obligatoire en juin 2024 mercredi, le défenseur croate va faire la connaissance de ses nouveaux partenaires à l’occasion de ce mini-stage. Il n’aura malgré tout pas le temps de trop s’attarder à Divonne-les-Bains puisque les Lyonnais vont prendre la direction de Londres samedi pour affronter Crystal Palace (18h30) à l’occasion du dernier match amical de la préparation.

Une première dès samedi contre Crystal Palace ?

Néanmoins, ces premières heures et jours vont permettre à Duje Caleta-Car de se fondre dans l’effectif de l’OL et de prendre ses nouvelles habitudes lyonnaises, à l'image de son nouveau numéro. Alors qu'il portait le 6 à Southampton, le vice-champion du monde 2018 a opté pour le 55 entre Rhône et Saône. Aura-t-il de le porter pour la première fois dans la banlieue de Londres alors qu’il n’a débarqué que depuis deux jours ? La question est posée et Laurent Blanc en donnera la réponse samedi du côté du Selhurst Park.