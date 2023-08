Admirateur de l'OL, époque 2008, Skelly Alvero a réalisé "un rêve" en rejoignant cet été le club lyonnais.

Pour Skelly Alvero, le rêve est devenu une réalité. Supporter de l'OL depuis son plus jeune âge, le milieu de terrain central est aujourd'hui un joueur du club lyonnais. Arrivé cet été en provenance de Sochaux, le jeune de 21 ans a vécu au rythme des exploits lyonnais et notamment le doublé Coupe - Ligue 1 sous les ordres d'Alain Perrin. "J'aimais beaucoup (Kim) Källström, mais il y avait tellement une grosse équipe que je regardais chaque poste, explique-t-il. J’aimais beaucoup Lisandro Lopez et Michel Bastos."

Né le jour du premier titre de 2002

Féru de la génération 2008, Skelly Alvero avoue être "marqué" par cette époque qui a fait les beaux jours entre Rhône et Saône. Hasard du destin qui le lie à l'OL, le milieu est né, un certain 4 mai 2002, jour du sacre lyonnais contre Lens. "J’ai vu que le club avait mis en avant le fait que je suis né le jour du premier titre de champion de France, c’est un beau clin d’œil", sourit-il.

Pour l'heure, l'ex-Sochalien, attristé de la situation actuelle du club doubiste, va tenter de se faire une place au soleil à l'OL au cours de l'exercice à venir qui débute le 13 août du côté de Strasbourg.