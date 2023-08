Qualifiées pour les 8es de finale, les Bleues affronteront le Maroc, invité surprise. Selma Bacha estime qu'il faut battre n'importe quelle équipe pour aller jusqu'au bout.

"Je pense que sur ce match, ok, on retient la victoire, mais il faut jouer plus simple." Selma Bacha s'est montrée lucide au moment de faire le compte-rendu du dernier match de poules des Bleues face au Panama (victoire 6-3). La joueuse de l'OL, auteure d'une nouvelle passe décisive mercredi, a indiqué qu'"il faut être plus dans les duels parce que, comme l'a dit le coach, ce n'est pas un match amical, c'est un match de Coupe du monde."

Après avoir fini première du groupe devant la Jamaïque, qualifiée également après son nul face au Brésil (0-0), la latérale gauche des Bleues (18 sélections) n'a pas caché sa détermination pour la suite de la compétition où elle retrouvera le Maroc en 8es. "Moi, individuellement, je vais parler comme ça, mais j'ai peur de personne", a-t-elle avoué.

Pour elle, tout peut arriver à n'importe quelle équipe engagée dans cette Coupe du monde. "C'est une Coupe du monde très particulière, parce qu'il y a des petites nations qui peuvent battre des grandes nations." Avant d'ajouter : "Donc qu'on affronte l'Allemagne ou une autre équipe, c'est la Coupe du monde."

La Fenotte avait vu juste avec cette élimination surprise de l'Allemagne et la qualification historique du Maroc. Une nation entraînée par un certain Reynald Pedros, qui avait lancé Bacha dans le grand bain en 2017 à l'OL.