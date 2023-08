Rayan Cherki lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Auteur d'un exercice 2022-2023 abouti, Rayan Cherki semble faire l'unanimité chez les jeunes joueurs les plus techniques en Europe.

Rayan Cherki a un talent précoce. Dans une vidéo de la Ligue 1 Uber Eats sur Twitter, ses coéquipiers lyonnais n'ont pas hésité un seul instant au moment de citer le joueur le plus technique au club. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec le club rhodanien en juillet 2019 à seulement 15 ans, le jeune Français Espoirs (13 sélections) a mis du temps avant de définitivement s'installer dans le onze de départ de l'OL ces six derniers mois.

Avec Laurent Blanc à la baguette, Cherki a réussi à enchaîner pour terminer avec 4 buts pour 6 passes décisives lors des 34 matchs disputés sur l'exercice 2022-2023. Une saison aboutie qui en dit long sur les qualités du jeune Français qui aura 20 ans le 17 août.

😅 @rayan_cherki fait visiblement l’unanimité dans le vestiaire ! pic.twitter.com/NeJ5j3EdbX — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 1, 2023

Des statistiques qui ne trompent pas

D'après un dernier tableau statistique publié par l'Observatoire du football CIES, l'attaquant de l'OL figure parmi les jeunes joueurs ayant réussi le plus de dribbles dans les cinq principaux championnats européens. Il se situe à la 6e position avec 5,2, à égalité avec Armand Laurienté (Sassuolo) et Donyell Malen (Dortmund). Parmi les autres jeunes joueurs, on retrouve notamment l'attaquant belge du Stade Rennais Jérémy Doku à la 1ère place (9,3), Vinícius Júnior juste derrière (6,7) mais également Rafael Leão (4e), attaquant du Milan AC passé par Lille avec 5,9.