L’une des nouvelles recrues de l’intersaison lyonnaise, Clinton Mata, s’est rapidement intégré dans le collectif lyonnais. À tel point, qu’il fait déjà l’unanimité.

De notre envoyé spécial à Divonne-les-Bains.

Une adaptation expresse. Arrivé à l’OL début juillet en provenance de Bruges, Clinton Mata n’a pas mis longtemps à se mettre tout le monde dans la poche. "Au début, quand on arrive dans une équipe où l’on ne connaît personne, c’est toujours plus difficile, admet le défenseur international angolais. La chance que j’ai eue, c’est d’être parti directement en stage donc ça a facilité mon intégration." Le défenseur international a surtout été irréprochable sur en dehors des terrains. À tel point qu’au sein du staff lyonnais, tout le monde loue le bon état d’esprit du Belge-Angolais. "On a besoin de joueurs avec une bonne mentalité, insiste Laurent Blanc. Il en est le parfait exemple. C’est un garçon qui se remet énormément en question, c’est un gars qui veut progresser même à son âge (30 ans). Il veut toujours s’améliorer que ce soit dans sa préparation individuelle ou collective. C’est un bon, un très bon."

"Moi, je voulais travailler dans la construction"

L’entraîneur de l’OL est donc déjà sous le charme du triple champion belge. "Il n’a jamais rien eu, ce n’est pas tombé tout seul, il a fallu qu’il aille chercher ce qu'il a désormais", précise Laurent Blanc. Il faut dire que Clinton - "mes parents étaient fans de Bill Clinton, d’où mon prénom" - a un parcours assez atypique. "Ce n’était pas un rêve d’être footballeur quand j’étais petit, avoue-t-il sans sourciller. Quand je vois la nouvelle génération, c’est devenu une obsession. Quand ils n’atteignent pas ce rêve, c’est très difficile et ça détruit certains jeunes psychologiquement." Et de poursuivre : "Moi, je voulais travailler dans la construction. C’est quelque chose que j’aimais et que j’aime toujours. Être dans le bâtiment, construire, acheter, revendre, c’est quelque chose qui m’a toujours plu. Le destin en a fait autrement, et Dieu merci, aujourd’hui, je ne peux pas me plaindre. Je suis un privilégié."

"Lyon ressemble à Paris, mais en plus beau et en plus propre"

Professionnel et déterminé sur un terrain, on y reviendra, le natif de Verviers ne veut pas être réduit à son statut de footeux. "J’aime explorer, voyager et découvrir de nouvelles choses. Le footballeur ne s’arrête pas qu’au football, explique-t-il. J’aime m’instruire et faire plein de choses à côté". À ce sujet, Clinton Mata a déjà partagé sur ses réseaux sociaux quelques clichés de sa nouvelle vie lyonnaise. "Lyon est une très belle ville avec une très belle architecture. Je n’ai pas pu beaucoup visiter avec les stages et entraînements, mais le peu que j’ai visité était très joli. Ça ressemble à Paris, mais en plus beau et en plus propre", lâche-t-il spontanément. Ne comptez pas sur nous pour le contredire.

Un latéral droit qui veut défendre avant tout

Revenons au terrain avec une question qui revient sans cesse : Clinton Mata est-il un latéral droit ou un défenseur central ? "C’est avant tout un latéral droit", répond du tac-au-tac Laurent Blanc. "Je suis venu ici pour jouer comme latéral droit, explique franchement, de son côté, le principal concerné. Mon rôle est d’abord de défendre avant d’attaquer. Mais je suis aussi un joueur qui, s'il voit de l’espace, n’hésitera pas à le prendre. Mais toujours à bon escient. Si je monte 10 fois et que je n’apporte rien, ça n’a pas d’intérêt. Je choisis toujours mes moments pour faire mal aux adversaires." "Maintenant, concernant ma place sur le terrain, je suis le genre de personne qui n’hésite pas à donner un coup de main à droite, à gauche, complète-t-il. Je placerai toujours l’équipe en premier et je ferai de mon mieux. C'est-à-dire d’apporter mon expérience et mon leadership. C’est important de coacher les jeunes joueurs. Avant d’être un exemple, il faut être bon soi-même sur le terrain et c’est ce que j’essaye de faire."

Un rôle de leader qui lui plaît

Des propos qui vont ravir à coup sûr les supporters de l’OL désireux de voir enfin des joueurs endosser et assumer ce fameux rôle de leader. "Je l'ai eu à Bruges. Je suis juste dans la continuité, sauf qu’ici, on parle français donc c’est plus facile (sourires), indique Clinton Mata. Être un leader est quelque chose que je ne contrôle pas. Ça a toujours été en moi dans le sens où je ne suis pas le genre de joueur à crier. J’essaye de garder la connexion avec les joueurs. Chacun sa personnalité. Il y en a qui aiment se faire entendre, d’autres non. Je sais comment ça se passe quand on te crie dessus et que tu n’as pas confiance. J’essaye plutôt d’aborder les choses en communiquant, surtout avec les jeunes. " Questionné sur son choix de rejoindre un club qui ne dispute pas de Coupe d'Europe, Clinton Mata dit ne pas avoir hésité à rejoindre l’OL. "Personne ne s’y attendait, tout le monde pensait que je finirais ma carrière à Bruges, moi le premier. Je n’avais jamais pu réaliser ce rêve de quitter la Belgique et avoir cette expérience à l’étranger. C’est un regret qui m’aurait rongé et dès que j’ai su que l’OL me voulait, j’ai vite pris ma décision, tout en étant correct et respectueux avec le club belge", détaille-t-il.

Concurrence avec Saël Kumbedi

Toutefois, à Lyon, il va devoir se faire sa place. "La concurrence ne me dérange pas, ça pousse, assure-t-il. Si tu as un minimum de fierté et d’orgueil, ça te pousse à vouloir être meilleur que l’autre". Quid de son concurrent direct au poste de latéral droit ? "Par rapport à Saël (Kumbedi), c’est un jeune qui a beaucoup de qualités. Je me vois un peu en lui. Quand j’étais jeune, j’étais aussi fougueux, hargneux sur le terrain. C’est ce qui le caractérise. C’est un jeune qui n’a pas peur et c’est bien, souligne-t-il. À Genk, j’ai eu ce rôle-là avec Joachim Mæhle et j’ai pu l’aider à grandir avant qu’il parte à l’Atalanta. C’était une concurrence saine. Il jouait, j’étais content pour lui, je jouais, il était heureux pour moi. C’était pur et sain et aujourd’hui, on est encore en contact."

Une ligne directrice qui caractérise à merveille Clinton Mata. "J’ai eu beaucoup d’épreuves dans ma carrière qui m’ont permis de forger ce mental, argue-t-il. Lors de ma première année en professionnel, le coach ne me faisait pas jouer et ne me donnait pas d’explications. Je voulais même partir en 2ᵉ division, mais il y a une voix en moi qui me disait de rester." À l’OL désormais d’en profiter.