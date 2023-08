OL - PSG confirmé le dimanche 3 septembre à 20h45

Pour le compte de la 4e journée de Ligue 1, l’OL va recevoir le PSG au Parc OL. Cette affiche se jouera le dimanche 3 septembre à 20h45, avant une première trêve internationale.

Ce n’est pas une surprise puisqu’elle avait été dévoilée par Prime Video au moment de la sortie du calendrier 2023-2024 de la Ligue 1. Seulement, l’affiche a été confirmée par la LFP mercredi soir. La tenue du choc entre l’OL et le PSG se fera le dimanche 3 septembre du côté de Décines et du Parc OL et juste avant la première trêve internationale de la saison. La rencontre sera diffusée à partir de 20h45 sur Prime Video, diffuseur officiel du championnat de France. Cette opposition de prestige contre le PSG et son nouvel entraîneur, Luis Enrique, sera le deuxième rendez-vous des Lyonnais à domicile.

Pour la première de la saison au Parc OL, les joueurs de Laurent Blanc affronteront Montpellier lors de la 2e journée, mais la programmation de cette dernière n’est toujours pas tombée. La saison dernière, l’OL s’était incliné sur la plus petite des marges à Décines. Après un but rapide de Lionel Messi (5e), les Lyonnais, encore coachés par Peter Bosz, avaient fait le dos rond, mais aurait pu accrocher un point si Alexandre Lacazette n’avait pas manqué le cadre à bout portant de la tête sur en première mi-temps.