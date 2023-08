Titulaire sur le côté gauche de l’attaque de l'OL durant la présaison, Amin Sarr est loin d’avoir marqué des points. Avec le retour de Bradley Barcola et Rayan Cherki, le Suédois est voué à jouer les seconds rôles. Difficile de retrouver le chemin de la confiance.

À une semaine de la reprise de la Ligue 1, l’heure est aux derniers ajustements et le voyage de l’autre côté de la Manche sera l’ultime répétition. Ce samedi (18h30) contre Crystal Palace, l’OL va refermer un mois de préparation estivale avant de se lancer vers les choses sérieuses dès lundi et le déplacement à Strasbourg le 13 août en ligne de mire. Au Selhurst Park, Laurent Blanc va très vraisemblablement démarrer avec un onze très proche de celui qui sera aligné huit jours plus tard. Il y aura forcément une nouveauté en Alsace avec le retour d'Alexandre Lacazette, ménagé contre les Eagles, et pourquoi pas une surprise nommée Caleta-Car en Alsace, mais le coach va rentrer dans le vif du sujet à Londres.

L’entraînement mercredi matin a donné un semblant d’indication sur la formation lyonnaise qui devrait être couchée contre Crystal Palace. Un 4-3-2-1 avec le retour des internationaux Espoirs français et un onze sensiblement proche de celui observé en fin de saison dernière. Les intermittents de juillet vont retourner dans l’ombre. Ce sera le cas d’Amin Sarr dont le cas occupe quasiment toutes les discussions d’après-match depuis un mois.

Aucune différence balle au pied

Sans Bradley Barcola et Rayan Cherki, le Suédois a pu profiter d’un temps de jeu conséquent lors des quatre premiers matchs amicaux. Encore aurait-il fallu le mettre à profit… Comme Alexandre Lacazette et Jeffinho, Sarr a été l’un des symboles des difficultés lyonnaises offensivement. En quatre sorties, l’OL n’a inscrit que deux buts et ce fut lors du premier match contre De Treffers, formation de 3e division néerlandaise. Il y a eu l’opposition contre les U21 du FC Sion mercredi après-midi et la cascade de buts (8-2), mais a-t-elle vraiment une valeur ? "La confiance pour les attaquants et les buteurs est très importante, a avoué Laurent Blanc dans l'Ain. Seulement, on a trop peu fait, mais on essaye d’améliorer les choses."

On dit souvent qu’on se rend compte de l’importance d’un joueur quand il n’est pas là et les absences de Barcola et Cherki ont fait un mal fou à l’animation offensive lyonnaise. Ils ne sont pas la solution miracle à tous les problèmes, mais leur influence n’en a été que plus mise en exergue. Face au feu follet Barcola, le mono-rythme d’Amin Sarr commence à en exaspérer plus d’un entre Rhône et Saône.

Avant tout la doublure de Lacazette ?

Comme d’autres joueurs avant lui, l’ancien d’Heerenveen est en train de doucement devenir le souffre-douleur de certains supporters. Il n’est pas là quelconque volonté de faire son procès ou au contraire de le disculper, mais Sarr est aujourd’hui dans une spirale négative. Il traine le prix de son transfert comme un boulet et sa disette personnelle n’arrange rien. Recruté pour apporter un plus, le natif de Malmö est encore très loin cette plus-value avec un but et une passe en 19 matchs joués (avec les amicaux de l’été).

Ce n’est pas faute de voir Laurent Blanc lui accorder sa confiance. Durant l’été, il y avait certes des absences pour justifier les titularisations, mais le Cévenol a toujours fait le choix de positionner Sarr à gauche de l’attaque plutôt que Jeffinho pourtant plus à l’aise sur ce côté. Ou comment se tirer une balle dans le pied sur deux postes. Entre faiblesse technique et entêtement à toujours rejouer vers l’arrière, Amin Sarr décrit son manque de confiance par son jeu.

"Il est en manque de confiance, c’est criant, nous a concédé Blanc mercredi à Divonne-les-Bains. Je pensais pouvoir lui donner du temps de jeu pendant les matchs amicaux et c’est ce que j’ai fait. Mais il a un mal fou à digérer la préparation. L’année dernière, il est arrivé sur la pointe des pieds avec une blessure. Il a fait une très bonne préparation, mais le seul problème est qu’il doit la digérer. Il n’est pas en pleine possession de ses capacités comme tous les autres. Mais on est plus exigeant avec lui parce qu’on veut qu’il marque et il ne marque pas. C’est mon rôle de le remettre en confiance."

Déjà moins à l'aise et performant comme ailier à Heerenveen

Pour un attaquant, la confiance vient avec les buts et les minutes. Cette chance, Amin Sarr l’a eue durant l’été. Pas sûr qu’elle ne se représente de sitôt. Ce samedi, Laurent Blanc devrait attaquer avec Barcola et Cherki sur les côtés afin de les faire monter en puissance. Sarr va lui retrouver un banc qu’il connait bien depuis son arrivée en janvier dernier (8 fois remplaçants en 15 matchs). Est-il le seul coupable dans l’équation ? Certainement pas, même si à Heerenveen, on se demande encore si les 11 millions d’euros arrivés l’hiver dernier sont un mirage ou bien la réalité alors que le joueur avait baissé de pied lors de ses derniers mois. Un début de crise de confiance déjà lié à un passage sur le côté gauche.

En répétant que son poste préférentiel se trouvait dans l’axe, Amin Sarr a soulevé une première interrogation. Pourquoi s’entêter à le faire jouer sur un côté quand il se considère comme avant-centre ? Cela ne lui offrira pas plus de minutes avec l’indétrônable Alexandre Lacazette, mais il aurait la possibilité de se mettre en évidence, comme samedi à Londres si Blanc le met en avant plutôt que Tino Kadewere. Ou tout simplement celle de montrer que la marche lyonnaise est beaucoup trop haute.