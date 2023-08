Mercato : l’OL met les barbelés pour El Arouch

Titulaire en l'absence de Rayan Cherki durant la présaison, Mohamed El Arouch devrait prendre du galon cette saison. L’OL et notamment John Textor placent de grands espoirs sur le jeune milieu de terrain.

Il aurait certainement aimé se montrer décisif pour pouvoir taper encore un peu plus dans l’œil de Laurent Blanc. En l’absence de Rayan Cherki, Mohamed El Arouch a eu les munitions pour se mettre à son avantage durant l’été. Dans le marasme offensif lyonnais des quatre premiers matchs amicaux, le jeune milieu a tenté de se mettre en évidence, surtout face au RWD Molenbeek.

Ce ne fut que quelques brides de sa qualité technique ainsi que son appétence à faire les efforts, mais El Arouch, à défaut d’avoir marqué de précieux points, a montré qu’il pouvait espérer mieux que deux maigres entrées en jeu la saison dernière. À 19 ans, il a l’avenir devant lui et l’OL compte sur lui.

Un intérêt du Barça cet été ?

L’hiver dernier avait créé un certain malaise avec l’intérêt de certains clubs français et notamment l’envie de Mohamed El Arouch d’être un peu plus considéré dans l’effectif lyonnais. Il n’a jamais demandé une place de titulaire, mais au moins faire partie récurrente des séances d’entraînement et des groupes de Laurent Blanc. L’intérêt de certains clubs de Ligue 1 ou encore du FC Barcelone, d’après L’Équipe, a néanmoins rappelé l’importance que pouvait miser l’OL sur son jeune joueur.

En attendant de jouer un rôle plus grand dans la rotation lyonnaise cette saison derrière Rayan Cherki, Mohamed El Arouch a certainement dû être réconforté. John Textor et Matthieu Louis-Jean n'ont pas prêté attention aux courtisans d'El Arouch et fondent de très grands espoirs sur le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 et un départ n’est clairement pas d’actualité pour le club lyonnais.