Ada Hegerberg lors de Nouvelle-Zélande – Norvège (Photo by Marty MELVILLE / AFP)

Absente lors des deux derniers matchs de poule, Ada Hegerberg signe son retour avec la Norvège. Néanmoins, l’attaquante de l’OL commencera le 8e de finale contre le Japon sur le banc ce samedi (10h).

Certains diront que sa simple présence dans le groupe suffit à apporter une crainte chez l’adversaire. Malgré tout, les supporters norvégiens auraient certainement préféré voir Ada Hegerberg aligner d’entrée de jeu contre le Japon ce samedi (10h) que sur le banc. C’est pourtant déjà une première victoire pour la nation scandinave. Qualifiée aux forceps en poule, elle avait dû faire sans Hegerberg pour les deux derniers matchs. Avec une gêne à l’aine, l’attaquante de l’OL avait déclaré forfait. La voir sur le banc est donc déjà un premier grand pas en avant.

Malgré tout, la tâche s’annonce ardue pour la Norvège face au Japon. La sélection nippone, loin de faire partie des favorites, reste une formation habituée à faire bonne figuration dans les compétitions internationales. Les coéquipières de Saki Kumagai (ex-OL) ont terminé invaincues du groupe C avec 9 points sur 9 et notamment une victoire sur l’Espagne, qui a déjà décroché son ticket pour les quarts de finale ce samedi contre la Suisse (1-5). Rendez-vous à partir de 10h pour connaitre la deuxième nation qualifiée pour le tour suivant.