OL : Blanc doit encore convaincre

Après une deuxième partie sa saison réussie, mais avec un exercice terminé à la 7e place, Laurent Blanc n’a pas porté l’OL vers l’Europe. Avec encore un an de contrat, l’entraîneur lyonnais doit encore convaincre qu’il est l’homme de la situation pour le redressement lyonnais.

Les habitudes n’ont pas changé. Malgré la pause estivale et certains accrocs dans l’été lyonnais, Laurent Blanc a gardé son humour auprès des journalistes et de ses joueurs. Toujours un brin chambreur quand il s’agit de forcer Rayan Cherki à en donner plus sur un exercice de gainage, l’entraîneur français a pris la mesure de son aventure à l’OL. Débarqué entre Rhône et Saône en octobre dernier, Blanc n’a pas réussi à atteindre l’objectif de la Coupe d’Europe la saison dernière. Il y a pourtant eu la possibilité d’y parvenir avec la Coupe de France ou grâce à la bonne très bonne seconde partie d’exercice en Ligue 1. Mais au bout du compte, le "Président", comme ses joueurs, sera assis devant leur télévision chaque semaine européenne et préparera le match du week-end.

Les décideurs d'Eagle Football pas vraiment convaincus ?

Cette saison, l’Europe reste la mission numéro 1 imposée par John Textor à Laurent Blanc. Avec sept places qualificatives désormais de la Ligue des champions à la Ligue Europa Conférence, les chances d’y parvenir sont encore plus nombreuses. Aucun faux-pas n’est attendu donc dans la direction lyonnaise. Avec encore un an de contrat, Blanc en est conscient et va faire avec les moyens du board. Néanmoins, il sait qu’il sera le premier fusible en cas de mauvais départ.

L’exemple Molenbeek a montré que le sentimentalisme n’était pas forcément le point fort de Textor. Avec le Cévenol, l’indemnité de départ serait bien plus élevée pour l’Américain et c’est une raison du maintien de Blanc durant l’été. Car d’après L’Équipe, le champion du monde 1998 ne possède pas forcément un crédit illimité auprès des grosses têtes d’Eagle Football. Comme souvent, c’est sur le terrain qu’une réponse doit être donnée. Laurent Blanc commencera son argumentaire à partir du 13 août à Strasbourg.