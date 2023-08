OL : fin du filet de protection devant la tribune du Virage Nord

Mis en place après les incidents survenus lors du match OL - OM à l’hiver 2021, le filet de protection devant la tribune du Virage Nord va être enlevé. Une décision saluée par le Kop Virage Nord.

Après un an et demi de présence, ce ne sera plus qu’un lointain souvenir dans deux semaines face à Montpellier. Dans un communiqué, publié vendredi, le Kop Virage Nord et les Bad Gones annoncent en effet que le filet qui avait été installé entre la tribune du virage nord et le terrain ne sera plus présent à partir de la reprise de la saison, si ce n’est contre le PSG le 3 septembre prochain et lors de l’Olympico en février 2024. Cette décision a été saluée par le groupe de supporters lyonnais qui voyait dans ce filet une "séparation entre la tribune et son équipe." Ce dispositif avait été installé à l’hiver 2021 suite aux incidents intervenus lors du match entre l’OL et l’OM.

Une dynamique à retrouver avec les joueurs

Dimitri Payet, nommé pour le "César du meilleur comédien" par le collectif du Virage Nord, avait reçu une bouteille d’eau au visage au moment d’aller tirer un corner. Cela avait entraîné l’arrêt définitif du match, un point en moins à l’OL ainsi qu’un match à huis clos. Un large filet avait depuis été installé et retiré qu’à de rares occasions en Ligue 1 comme notamment le dernier match de la saison au Parc OL pour le départ de Jean-Michel Aulas. Après plusieurs mois de polémiques, le calme va-t-il être de retour à Décines ? Les Bad Gones l’espèrent, eux qui souhaitent "retrouver une bonne dynamique" avec les joueurs après certaines tensions. Les attitudes sur le terrain et dans les tribunes seront la clé de ce succès collectif.