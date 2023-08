Véritable globe-trotteuse, Damaris Egurrola veut emmener les Pays-Bas en quarts de finale de la Coupe du monde. Il faudra pour ça éliminer la surprenante formation de l'Afrique du Sud dimanche (4h du matin).

Avec AFP. Née à Orlando en Floride avant de grandir en Espagne, c'est avec les Pays-Bas que la milieu de terrain de l'OL, Damaris Egurrola a choisi de faire sa carrière internationale avec l'espoir de gagner de nombreux titres. À commencer par le Mondial où les Oranje, qui affrontent dimanche l'Afrique du Sud à Sydney (4h00) en 8es de finale, font partie des favorites "comme la France, l'Angleterre, championne d'Europe, les États-Unis ou encore la Suède", selon elle.

"Les Pays-Bas ont été vice-champions du monde (en 2019) et champions d'Europe et me voulaient vraiment", expliquait la joueuse qui a récemment prolongé avec l'OL, lors d'un entretien accordé à l'AFP fin mai. "J'ai une histoire un peu bizarre. Je suis née aux États-Unis avant d'arriver à l'âge de 6 ans en Espagne, au Pays basque, d'où est originaire la famille de mon père. J'ai un lien avec les Pays-Bas par ma mère. J'ai une partie de moi dans chaque nationalité, mais ma culture est européenne. Au final, j'ai choisi la sélection néerlandaise, car ma mère a toujours été une source d'inspiration pour moi", confie-t-elle encore.

Victorieuse de l’Euro U19 avec... l’Espagne

Pourtant, formée à l'Athletic Bilbao, elle a fait partie des sélections de jeunes espagnoles avec notamment une médaille de bronze au Mondial U17 en 2016 avant de gagner l'Euro U19 un an plus tard en 2017, avec un but inscrit en finale face à la France (3-2). Elle a aussi été finaliste de la Coupe du monde U20 en 2018 avant de devenir internationale A sous les couleurs de l'Espagne à l'âge de 19 ans, le temps d'un match amical contre le Cameroun. Mais l'histoire s'est arrêtée là avec la Roja qui ne l'a pas retenue pour le Mondial 2019 en France. Son départ pour les Pays-Bas avait alors suscité une polémique.

Depuis, Damaris Egurrola joue avec la sélection néerlandaise, qu'elle a rejointe le 8 avril 2022 lors d'un match contre Chypre (12-0) disputé à Groningue aux Pays-Bas devant sa famille. "C'était très émouvant. J'étais très fière de jouer devant elle. Il a été facile de m'adapter malgré le style de jeu différent, la langue ou encore le fait d'avoir de nouvelles coéquipières. Je suis bien intégrée dans la sélection désormais", poursuit la milieu défensive, tout en se voyant aller loin lors du Mondial en Océanie.

Un Pays-Bas - Espagne en quarts ?

Désormais, la milieu, appelée systématiquement par le sélectionneur Andries Jonker, compte déjà 19 sélections, dont des apparitions lors de trois matches de Coupe du monde. "Nous sommes très ambitieuses. Nous avons une très bonne équipe avec un mélange de joueuses expérimentées qui ont tout gagné ces dernières années et une jeune génération très talentueuse", décrit Damaris Egurrola, alors que les Pays-Bas espèrent se racheter de leur élimination prématurée au dernier Euro, dès les quarts de finale contre la France (1-0). "Nous avions des ambitions et voulions aller plus loin. C'était donc une grande déception. C'était mon premier championnat d'Europe et si nous retrouvons la France, nous verrons ce que nous pourrons faire", assure-t-elle.

La milieu, encore remplaçante en sélection, garde aussi des objectifs élevés avec Lyon, où joue également une autre milieu hollandaise, Daniëlle van de Donk. Avec l'Olympique lyonnais, où elle a signé il y a dix-huit mois en provenance du club anglais d'Everton qu'elle avait rejoint à l'été 2020 après un transfert raté à Barcelone, elle a été sacrée championne de France et gagné la Coupe de France cette saison. Hasard du destin : dimanche, en cas de victoire contre la surprenante Afrique du Sud, les Oranje pourraient rencontrer en quarts de finale vendredi à Wellington (3h00)... la Roja. Pour Damaris Egurrola, des retrouvailles sous pression.