Maxence Caqueret lors d’OL – Clermont (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pour le dernier match de préparation de l'OL, Laurent Blanc doit faire sans Alexandre Lacazette en pointe. Amin Sarr va donc occuper ce rôle avec Maxence Caqueret derrière lui dans un rôle de meneur.

Pas de risques inutiles. C’est la décision qu’a prise Laurent Blanc avec son staff concernant Alexandre Lacazette vendredi. Ressentant une petite douleur à l’adducteur, le capitaine de l’OL a été laissé au repos pour le dernier amical contre Crystal Palace ce samedi (18h30). Sans son leader offensif, l’entraîneur lyonnais a donc dû revoir sa composition même si le schéma tactique travaillé mercredi lors de la séance ouverte au public reste le même.

L’OL évoluera bien en 4-2-3-1 dans la banlieue londonienne, mais ce sera Amin Sarr et non Lacazette à la pointe de l’attaque. Ce positionnement axial devrait ravir le Suédois qui, comme énoncé samedi matin, préfère évoluer dans ce rôle plutôt que sur un côté de l’attaque. Contre Crystal Palace, il sera donc forcément attendu au tournant.

Retour des "Espoirs" dans le onze de l'OL

Avec le retour des internationaux Espoirs, l’OL retrouve un onze qui se rapproche très clairement de celui qui avait donné en partie satisfaction lors des six derniers mois. Bien que Rayan Cherki soit positionné comme ailier au coup d’envoi, le jeune Lyonnais devrait être libre de ses mouvements et combiner avec Maxence Caqueret, annoncé comme meneur de jeu et qui pourrait redescendre d'un cran en voyant son partenaire se réaxer.

Bradley Barcola retrouve lui son côté droit en attaque et pousse donc Jeffinho sur le banc. Sans Duje Caleta-Car, arrivé seulement jeudi, et Dejan Lovren, blessé, la doublette Diomandé - Lukeba est reconduit avec Clinton Mata comme latéral droit et Nicolas Tagliafico à gauche.

La composition de l’OL : Lopes - Mata, Diomandé, Lukeba, Tagliafico - Tolisso, Lepenant - Cherki, Caqueret, Barcola - A. Sarr

Les remplaçants : Riou - Henrique, Kumbedi, M. Sarr - Alvero, El Arouch, Reine-Adelaïde - Jeffinho, Kadewere