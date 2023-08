Sans contrat depuis son départ d’Arsenal, Aisnley Maitland-Niles pourrait bien débarquer à l’OL. L’Anglais aurait trouvé un accord pour un contrat de quatre ans avec le club lyonnais.

Celle-là, on ne l’avait pas vue venir. Cette surprise n’est autre qu’une possible arrivée d’Aisnley Maitland-Niles entre Rhône et Saône pour la saison à venir. L’information sortie par le podcast "The Beautiful Game" a été confirmée par Fabrizio Romano, le journaliste spécialiste du mercato.

Libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal à la fin de saison dernière, Maitland-Niles serait tombé d’accord verbalement avec l’OL pour un contrat de quatre ans. Tous les détails ne seraient pas encore finalisés, mais l’Anglais va de découvrir la Ligue 1.

Peut évoluer comme milieu ou latéral droit

Cette arrivée surprise pourrait malgré tout venir boucher plusieurs interrogations dans l’effectif lyonnais. À 25 ans, Aisnley Maitland-Niles peut évoluer à plusieurs postes. Seulement, d'après L'Equipe, ce serait pour venir combler le manque comme milieu défensif après l'abandon de la piste Tapia. Néanmoins, il peut aussi évoluer comme milieu droit ou comme latéral droit. Un joueur polyvalent qui pourrait faire du bien au banc lyonnais…

Maitland-Niles connait une carrière contrastée avec des débuts prometteurs à Arsenal avant d’être prêté ces dernières saisons à West Bromwich Albion, l’AS Roma et Southampton l’année dernière. S’il rejoint l’OL, l’international anglais ne sera pas dépaysé, lui qui a déjà évolué avec Duje Caleta-Car et Alexandre Lacazette.