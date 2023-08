Pour son dernier match de la préparation, l'OL s'est incliné à Crystal Palace (2-0). Les Lyonnais terminent avec une victoire et quatre défaites de suite cette présaison estivale.

C’est à la fin du bal qu’on paye les musiciens et en cet été 2023, les joueurs de l’OL ne risquent pas d’avoir les louanges de leurs supporters. Ce samedi marquait la fin officielle de la préparation estivale avec un dernier match amical contre Crystal Palace à Londres. À une semaine de la reprise de la Ligue 1 à Strasbourg, difficile de faire preuve d’un réel optimisme au moment de parler de la productivité lyonnaise depuis un mois. Dans la banlieue londonienne, l’OL a subi sa 4e défaite de suite en amical (2-0), le match contre les U21 du FC Sion étant considéré comme une opposition.

Contre Crystal Palace, les Lyonnais n’avaient pourtant plus d’excuses. Avec le retour des internationaux Espoirs, l’OL affichait quasiment une équipe-type, seuls Alexandre Lacazette et Dejan Lovren faisant défaut pour des problèmes physiques. Toutefois, dans le jeu, il n’y a pas forcément eu plus d’amélioration. Rayan Cherki et Maxence Caqueret ont certes apporté un peu plus de liant offensif, mais c’est toujours aussi poussif. Amin Sarr n’a encore pas pesé malgré un positionnement axial qu'il revendique.

Cherki, unique danger lyonnais offensivement

Avec un manque de rythme criant dans le jeu lyonnais, à l’image des relances de Sinaly Diomandé après plusieurs touches de balle, Crystal Palace n’a pas eu à forcer. Avec un Eze remuant, les Eagles ont ouvert le score au quart d’heure de jeu, poussant Lopes à s’incliner une nouvelle fois dans cette présaison. Sur un coup-franc, Schlupp a sauté plus haut pour placer sa tête et ouvrir le score (14e, 1-0). Le milieu londonien aurait même pu faire le break sans une grosse parade du portier lyonnais à la demi-heure de jeu. Néanmoins, Lopes n'est pas exempt de tout reproche sur le deuxième but anglais à l'heure de jeu avec un ballon repoussé dans les pieds d'Edouard (59e, 2-0).

L’OL dans tout ça ? Pas grand-chose à se mettre sous la dent avec encore des approximations techniques dans des zones dangereuses. Avec les quatre Espoirs de retour dans le onze, les maux lyonnais n’allaient pas s’estomper en 90 minutes. Pourtant, Rayan Cherki a tenté d’amener le danger par ses percussions balle au pied comme à la 22e minute. Néanmoins, la frappe du Lyonnais a fini dans les bras de Johnstone.

Le gardien anglais a dû un peu plus s’employer sur la lourde frappe du numéro 18 juste au retour des vestiaires (46e). Puis lors des dix dernières minutes avec la tentative lointaine et flottante de Corentin Tolisso et le coup de tête de Skelly Alvero, bien claqué (83e). Mais c’est encore trop maigre. Place désormais à la préparation du déplacement à Strasbourg dimanche prochain. Le fameux match qui compte pour Laurent Blanc et où l’OL n’aura pas le droit de se louper.