À la sortie de la défaite contre Crystal Palace (2-0), Laurent Blanc s’est projeté sur le déplacement à Strasbourg, dimanche prochain. Tout en se demandant s’il sera encore sur le banc.

Il n’y a pas beaucoup de spectacle sur le terrain ces derniers temps à l’OL, mais le club réserve toujours son lot de surprise en dehors. La défaite à Crystal Palace (2-0) n’a pas dérogé à la règle. Samedi en début de soirée, les Lyonnais ont encore une fois eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux offensivement. Rayan Cherki a bien tenté sa chance, tout comme Corentin Tolisso et Skelly Alvero mais avec quatre tirs en 90 minutes, difficile d’espérer quelque chose même dans une rencontre amicale.

C’est le constat qu’a fait Laurent Blanc après la rencontre. "Les analyses se ressemblent. Malheureusement, on a pas mal de problèmes de finition et ça s’est encore vérifié. Et c’est dommage, a regretté le coach sur OLPlay. Ça a été un peu mieux en deuxième période en termes d’agressivité, mais en première, on a été trop passif. Quand vous ne marquez pas dans le foot, c’est difficile de gagner. Eux, ils ont marqué sur coups de pied arrêtés et ils ont mérité la victoire."

Déjà sous pression ?

Pas besoin d’avoir été champion du monde ou sélectionneur de l’équipe de France pour dresser ce constat. Néanmoins, l’OL et Laurent Blanc vont devoir ajuster beaucoup de choses en l’espace d’une semaine. Dimanche prochain se profile la 1re journée de Ligue 1 à Strasbourg, un rendez-vous entouré au stylo rouge par le club lyonnais. Seulement, comme expliqué au début de l’article, rien ne peut se passer normalement à l’OL.

En se projetant sur le déplacement en Alsace, Laurent Blanc a lâché une phrase plutôt énigmatique sur son avenir. "On est en train de digérer la grosse préparation qu’on a faite, athlétique et physique. Il faut la digérer et surtout ne pas avoir de blessés […] L’important est d’être prêt à Strasbourg et d’avoir tout le monde, si d’ici-là, il y a un entraîneur à Lyon…"

Une sortie médiatique qui a tout d'une simple réponse à un article paru chez des confrères indiquant que son avenir était loin d’être scellé entre Rhône et Saône.