Arrivée à l’OL à l’hiver 2021, Damaris Egurrola prolonge l’aventure. La milieu de terrain néerlandaise a étendu son bail jusqu’en 2027 avec le club lyonnais.

Il n’y a pas que chez les garçons que les bonnes nouvelles s’enchaînent. Chez les Fenottes, le mercato bat également son plein alors que les Lyonnaises sont soit en vacances, soit en pleine préparation pour la Coupe du monde. Quand Melchie Dumornay a signé l’hiver dernier pour une arrivée estivale, l’OL sécurise ses cadres. Vanessa Gilles a étendu son prêt tandis que Daniëlle van de Donk, Ellie Carpenter ou encore Lindsey Horan se sont inscrites sur le long terme ces derniers mois et semaines. Une prolongation de plus vient d’être officialisée par le club lyonnais ce jeudi.

29 matchs joués la saison dernière

Arrivée entre Rhône et Saône à l’hiver 2021 et sous contrat jusqu'en 2024, Damaris Egurrola va faire encore durer le plaisir à l’OL. La milieu de terrain, en pleine préparation pour le Mondial avec les Pays-Bas, a prolongé son bail jusqu’en juin 2027. Un nouveau contrat qui permet de voir loin et qui montre encore un peu plus l’importance de Damaris dans le système de Sonia Bompastor.

Réputée pour son impact physique qui lui vaut de nombreux cartons et sa patte gauche, l’internationale néerlandaise est devenue un rouage essentiel aux Fenottes depuis son retour de blessure à l’hiver 2021 (59 matchs, 5 buts). Les supporters lyonnais vont pouvoir profiter encore quelques saisons de Damaris, pour leur plus grand plaisir.