Désireux de quitter l’OL, l’attaquant Karl Toko-Ekambi semble en bonne voie pour rejoindre Fenerbahçe (Turquie). Les deux clubs seraient tombés d'accord.

L'OL verra-t-il enfin le bout du tunnel dans le dossier Toko-Ekambi ? Selon le média turc Sports Digitale, le club rhodanien serait tombé d'accord avec Fenerbahçe pour le transfert du joueur de 30 ans. À cet accord, Karl Toko-Ekambi serait lui en discussions avec le club turc. Il y a quelques jours, c'était un ancien joueur passé par l'Olympique lyonnais, Tetê qui intéressait le club basé à Istanbul.

Toko-Ekambi plaît également en Arabie Saoudite

Revenu cet été au club après un prêt de six mois du côté du Stade Rennais, l'ancien joueur passé par le Paris FC ou encore Sochaux plairait également à des clubs en Arabie saoudite comme Al Jazira notamment. Ces différents intérêts pousseraient pour le moment le Camerounais à prendre le temps avant d'acter sa décision sur sa future destination. À l'OL, on aimerait bien évidemment qu'elle arrive le plus rapidement possible afin de se délester d'un poids aussi bien économique qu'institutionnel, après les prises de bec avec les supporters et les déclarations de Toko-Ekambi contre ces derniers et le club.