Une intelligence artificielle voit l'OL européen la saison prochaine

Avant la reprise du championnat prévue le vendredi 11 août, un premier classement est réalisé par une intelligence artificielle. L'OL finirait 5e à l'issue de la saison 2023-2024

L'OL de nouveau européen ? Selon une nouvelle intelligence artificielle, développée par Google, oui. Bard, de son nom, prédirait que l'OL serait européen à l'issue de la saison 2023-2024 de Ligue 1. Le club rhodanien finirait à la 5e place du classement, assurant ainsi une qualification pour la Ligue Europa. Un retour en coupe d'Europe qui ravirait les supporters lyonnais. Ces derniers mangent leur pain noir depuis deux saisons et la C3 en 2024-2025 serait une petite consolation par les temps qui courent.

Le PSG champion, Lorient et Montpellier relégués

Parmi les autres présages, le Paris Saint-Germain, champion en titre, finirait en tête avec l'Olympique de Marseille (2e) et l'AS Monaco (3e) pour venir compléter le podium. Le Stade Rennais (4e) devancerait le club rhodanien et le Stade Brestois viendrait talonner juste derrière (6e). Les deux promus que sont Le Havre et le FC Metz termineraient respectivement à la 12e et 14e place.

Enfin, le RC Lens se retrouverait à la 15e place au terme d'un exercice qui aura vu le club nordiste faire son retour dans une coupe d'Europe, vingt ans après. Au rayon des mauvaises surprises, Lorient et Montpellier, eux, descendraient en Ligue 2 à l'issue de 34 journées. Les cotes sont belles, reste à savoir si les prédictions verront le jour ou non. Entre Rhône et Saône, on espère certainement que oui.