OL : une dernière ligne droite pour trouver la bonne formule

En ce mardi 1er août, l’OL est entré dans le dernier mois du mercato estival. Entre reprise de la Ligue 1 et marché des transferts, le club lyonnais a un mois pour trouver la bonne formule.

Pour beaucoup, ça ne reste que des matchs de préparation. Laurent Blanc est d’ailleurs le premier à le dire. Les trois défaites de suite en quatre matchs amicaux ne sont aujourd’hui qu’une goutte d’eau dans la longue préparation dans laquelle se sont lancés les joueurs de l’OL depuis le 6 juillet dernier. On peut à moitié donner raison à l’entraîneur lyonnais. La vérité de juillet n’est souvent pas celle du reste de la saison. Pourtant, elle doit permettre de poser les fondations de ce qui risque d’être aperçu dans les mois qui arrivent. Après un dernier exercice laborieux, les supporters lyonnais attendaient forcément beaucoup de cette parenthèse estivale. Ils n’ont pas été déçus, même si ce n’est pas dans le sens qu’ils auraient imaginé.

En quatre sorties, l’OL s’est montré poussif, n’ayant réussi à battre que la modeste formation néerlandaise de De Treffers. Et encore au bout du temps additionnel. Dans son style bien à lui, Laurent Blanc n’attache que peu d’importance à ces résultats. Seule la date du 13 août prochain et la 1re journée de Ligue 1 à Strasbourg compte dans l’esprit du coach lyonnais. "Les victoires en amical sont utiles pour la confiance personnelle et collective. Mais c’est à Strasbourg qu’il faudra gagner, car il y a trois points en jeu", a confié Blanc après le revers à Vigo (1-0).

Le retour des Espoirs, la solution miracle ?

Comme à son habitude, Laurent Blanc se montre assez détaché, une posture qui lui a valu certaines critiques dans l’environnement lyonnais. S’étant fixé un plan de route pendant un mois et demi, le Cévenol sait-il que son équipe répondra présente le jour J ? Même madame Irma ne peut le savoir à l’avance. Ce mardi, l’OL part pour un mini-stage de quatre jours du côté de Divonne-les-Bains. Cette fois, hormis Dejan Lovren, tous les cadres seront présents pour parfaire les automatismes.

Malgré le chaos lié au mercato, Bradley Barcola, Castello Lukeba, Rayan Cherki et Maxence Caqueret ont repris avec le groupe et c’est "40% de l’équipe" qui est de retour pour Laurent Blanc. Quatre joueurs d'à peine 20 ans pour la majorité et sur qui repose la bonne santé lyonnaise. Un sacré pied de nez pour Blanc qui n'a jamais manqué de cibler la jeunesse de son groupe ces derniers mois. Seulement, ce n’est pas en quatre jours, voire une semaine et demie, que l’OL va se mettre à jouer comme le Barça de Pep Guardiola. En quatre matchs, la formation lyonnaise n’a montré que peu d’amélioration dans le jeu. L’absence des Espoirs peut être une excuse, cependant elle montre donc les limites de cet effectif.

30 jours pour affiner l'effectif

Sans quatre de ses cadres, l’OL n’est donc pas en possibilité de bousculer l’ordre établi ? C’est ce qui est ressorti depuis trois semaines. Amin Sarr et Jeffinho n'ont pas saisi leur chance quand le duo Tolisso - Lepenant n'a guère rassuré. En ce 1er août, le club lance la dernière ligne droite de sa préparation, mais aussi de son recrutement. Depuis les arrivées de Skelly Alvero et Clinton Mata début juillet, le calme plat règne entre Rhône et Saône. Les deux recrues ont pour elles de s’être bien acclimatées à l’environnement lyonnais, mais on est quand même loin de la grande révolution.

La décision prise par la DNCG n’aide forcément pas à faire bouger les choses alors que les chantiers sont nombreux. L’OL doit recruter a minima un défenseur central, une sentinelle et un ailier / attaquant. Trois joueurs ciblés depuis plusieurs semaines et qui doivent faire un bien fou. Les matchs amicaux ont mis en avant les manquements dans l'effectif lyonnais à l'instant T et ces renforts sont quasiment indispensables. Mais ils se font encore attendre, en raison notamment de certains dossiers d’indésirables qui trainent en longueur.

Karl Toko-Ekambi n’est toujours pas parti malgré la situation entre le joueur, le club et ses supporters. D’autres comme Jeff Reine-Adelaïde ou Tino Kadewere sont voués à se régler dans les dernières heures du mercato. Autant de sujets qui crispent et qui rendent l’avenir proche toujours aussi indécis entre Rhône et Saône. Le tout sans compter les intérêts pour Castello Lukeba et Bradley Barcola. À un mois de la fin du mercato, l’OL a choisi de bomber le torse pour ces deux éléments. Une ligne de conduite qu'il va falloir tenir, car retrouver ne serait-ce qu’un équivalent dans la dernière ligne droite ne sera pas bon marché. Et ce n’est pas comme si l’OL avait une marge de manœuvre à pouvoir se permettre des folies…