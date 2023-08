Anthony Lopes a fini à l’hôpital pendant Crystal Palace - OL

Sorti à l’heure de jeu juste après le but du break de Crystal Palace, Anthony Lopes a pris la direction de l’hôpital. Sonné, le gardien de l’OL n’a même pas vu la fin du match.

Samedi pluvieux, samedi malheureux pour l’OL. À Londres, le club lyonnais a subi sa 4e défaite de suite (2-0) dans ces matchs amicaux de l’été. Pas la meilleure des préparations alors que le championnat de France reprend ses droits dans une semaine à Strasbourg. Ce n’est pas la sonnette d’alarme entre Rhône et Saône, mais quand même. Cette présaison n’est pas celle espérée pour un club en quête de rédemption.

Coupable sur le 2e but anglais

Contre Crystal Palace, l’OL n’a pas montré d’amélioration dans le jeu et a en plus dû faire avec la sortie sur blessure d’Anthony Lopes. Sur le deuxième but des Eagles, le portier lyonnais n’a pas été exempt de reproche avec un ballon mal repoussé dans les pieds d’Odsonne Edouard. L’attaquant français s’est jeté pour marquer et a dans le même temps télescopé Lopes. Un contact pas si anodin puisque le Portugais a dû laisser sa place à Remy Riou.

Dans la foulée, il a pris la direction de l’hôpital d’après nos confrères du Progrès. Après la rencontre, Laurent Blanc a regretté ce coup du sort qui pourrait avoir une incidence sur dimanche prochain. Touché à la mâchoire, le gardien pourrait être forfait... "Ce qu'on peut regretter ce (samedi) soir, c'est qu'on a encore un blessé avec Anthony Lopes. On n'est pas chanceux, mais j'espère que ça tournera."