OL - Mercato : Chelsea s’attaque aussi à Barcola

Après le PSG, un autre cador européen se serait positionné sur Bradley Barcola. Il s’agit de Chelsea qui aurait activé la piste du joueur de l’OL après l’échec Michael Olise.

Jeudi matin, il était bien là à l’entraînement de l’OL pour préparer la venue de Montpellier samedi en fin d’après-midi (17h). Aux côtés de Maxence Caqueret et consorts, Bradley Barcola a tapé dans le cardio avec notamment des séquences de sprints sur 50m. Loin du tapage médiatique qui s’abat sur lui depuis maintenant plusieurs semaines.

Samedi, au coup d’envoi, l’attaquant devrait logiquement entamer la rencontre sur l’un des côtés de l’attaque lyonnaise. Même s’il est désormais au centre de l’attention du mercato estival de l’OL depuis le départ de Castello Lukeba, Barcola est toujours lyonnais à quinze jours de la fin. Le sera-t-il encore le 1er septembre ? Mystère, car les courtisans sont là.

L'OL est inflexible pour le moment

Il y a bien évidemment le PSG qui, sous l’influence de Jorge Mendes, continue son travail de sape pour attirer l’international Espoirs dans la Capitale. Seulement, le club parisien n’est plus forcément tout seul sur le dossier d’après RMC Sport. Lancé à la conquête de Michael Olise, Chelsea a vu le jeune Français prolonger finalement son contrat avec Crystal Palace.

En attendant de savoir si cette prolongation est un véritable affront, les Blues aurait activé la piste menant à Bradley Barcola. Le club londonien n’a pas lésiné sur les moyens depuis le début du mercato. La manne financière londonienne peut-elle faire craquer John Textor et l’OL ? Pour le moment, le club lyonnais reste inflexible sur le dossier Barcola et aurait déjà repoussé une offre de plus de 30 millions d’euros de la part du PSG. Encore quinze jours à tenir…