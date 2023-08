Samedi, une vague de chaleur est annoncée à Lyon. Malgré l’alerte canicule au Parc OL à 17h, le match ne sera pas décalé.

La pause fraîcheur à la 25e minute risque de faire un bien fou aux joueurs de l’OL et de Montpellier samedi en fin d’après-midi. Sous les 37 degrés annoncés entre Rhône et Saône, les deux formations vont faire leur entrée sur la pelouse du Parc OL à 17h tapante. Il fera chaud, très chaud à ce moment-là puisque la région lyonnaise est actuellement en alerte canicule et le sera encore durant le week-end.

Avec l’exemple du LOU, certains ont pensé que le football allait suivre l’exemple du rugby et décaler cette rencontre estivale. Il n’en sera rien et Laurent Blanc le regrette volontiers. "J’ai vu qu’il y avait le rugby à Lyon qui avait été décalé. Je trouve que c’est du bon sens. Mais, comme vous le savez, il y a les droits TV. C’est la santé des joueurs qui devrait être déterminante et on sait très bien que ce n’est pas le cas, a pesté l’entraîneur de l’OL jeudi en conférence de presse. C’est un vrai sujet. En discuter c’est bien, prendre des décisions, c'est mieux. Les voix des joueurs devraient être plus entendues. Mais si les instances ne changent pas les choses, c’est qu’elles ne peuvent pas les changer ou dans l’incapacité."

"Au niveau musculaire, ça reste dangereux"

Samedi, Laurent Blanc ne sera pas au frais sur son banc, mais déjà à l’ombre. Ses joueurs ne pourront pas en dire autant et vont subir de plein fouet cette vague de chaleur qui touche le Rhône depuis plusieurs jours. Avec des matchs qui sont désormais à rallonge, c’est un nouveau facteur qui risque de s’immiscer dans cette rencontre de la 2e journée de Ligue 1. Ce n’est pas une excuse, mais les organismes en sont forcément les premières victimes et ce ne sont pas les deux pauses fraicheur qui vont forcément changer les choses.

Interrogé sur la question de l’épisode caniculaire, Maxence Caqueret estime qu’il y a un réel risque physique. "La chaleur est un facteur qui peut nous fatiguer en plus du match. Au niveau musculaire, ça reste assez dangereux, a assuré le milieu. Même si on se doit d’être professionnel, il y a des petits détails qui font que ça peut être plus dangereux et la chaleur en fait partie. Ça serait bien qu’on prenne en considération ces choses-là. Un risque, je ne sais pas, mais ça rajoute des points négatifs sur la forme des joueurs et de l’effectif. Ça serait mieux de jouer un peu plus tard."

Malheureusement pour Caqueret, les joueurs de l’OL vont devoir faire avec, tout comme ceux de Montpellier.