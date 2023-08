Mercato : l’OL avait imaginé un deal avec le PSG pour Barcola

Bradley Barcola qui célèbre son 1er but en professionnel lors d’OL – Metz en Coupe de France (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Ayant repoussé une offre supérieure à 30 millions d’euros pour Bradley Barcola, l’OL avait un temps imaginé inclure un joueur du PSG. C’était avant de miser sur Jake O’Brien.

Laurent Blanc doit attendre le 1er septembre avec une certaine impatience. Dans seize jours, le mercato estival sera officiellement terminé en Europe et l’entraîneur de l’OL aura enfin une idée précise de l’effectif à sa disposition. Comme il l’avait déclaré avant le match contre Strasbourg, il ne dira "l’objectif de la saison que le 31 août. D’ici là, l’avion sera fermé et on fera la saison avec tous les joueurs présents à bord. Avant, il peut se passer des choses."

Il peut y avoir des arrivées comme celle d’un milieu défensif, mais aussi des départs et Blanc en est bien conscient. Après Castello Lukeba, l’entraîneur lyonnais sait que cette dernière quinzaine d’août va être déterminante dans l’avenir de Bradley Barcola à l’OL.

Diallo a depuis signé au Qatar

Après six mois de haut niveau, l’ailier fait l’objet d’une cour assidue du PSG depuis qu’il a rejoint les rangs de l’écurie Jorge Mendes. L’agent portugais tente de finaliser l’affaire de tout son poids, mais l’OL reste pour le moment inflexible. John Textor a déjà repoussé une première offre supérieure à 30 millions d’euros d’après L’Équipe et RMC Sport.

Néanmoins, selon ces derniers, le club lyonnais n’aurait pas totalement fermé les discussions comme il avait pu le faire avec Lukeba avant de craquer. Avant de miser sur Jake O’Brien, l’OL aurait tenté une négociation autour d’une somme d’argent ainsi que la venue d’Abdou Diallo. Un échange mort-né puisque le défenseur sénégalais s’est depuis engagé avec le club qatari d’Al-Arabi.