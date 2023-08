Malgré la tenue du match entre l’OL et Montpellier à 17h samedi, la rencontre amicale des Fenottes contre l'OM (17h15) se jouera finalement bien avec du public. Une bonne nouvelle pour les supporters lyonnais.

Bonne nouvelle pour les fans de Dzsenifer Marozsan ou Christiane Endler. En plus de pouvoir voir les Fenottes à l’oeuvre ce jeudi à partir de 10h pour un entraînement ouvert au public, ils pourront également prendre place dans la tribune du terrain Gérard Houllier samedi à partir de 17h15. Suite à un article paru sur notre site Internet, l’OL a tenu à apporter des précisions concernant le match amical entre les joueuses de Sonia Bompastor et celles de l’OM. Quand un huis clos a été un temps suggéré, les supporters pourront bien aller au centre d’entraînement de Décines.

Malgré la sécurité déployée pour la rencontre entre l’OL et Montpellier en Ligue 1 au quasi même horaire (17h) et l’afflux de véhicules qui va avec, le club a donc choisi de maintenir ce qui était prévu dès le départ, bien avant la programmation du match de championnat de France. Une deuxième rencontre amicale contre l’OM qui évolue en D2 avec la présence de supporters, toujours à la même heure (17h15) et toujours au même endroit.