OL - Mercato : des jeunes de plus en plus pressés… de partir

Avec le départ de Castello Lukeba au RB Leipzig, une vague de critiques s’est abattue sur le défenseur. Cet épisode s’ajoute à celui de Malo Gusto l’hiver dernier. Des jeunes du cru qui mettent les voiles de plus en plus tôt entre déclassement du club et aspirations personnelles bien plus précoces.

Il a bien essayé de faire passer la pilule un peu plus facilement avec un message sur les réseaux sociaux où il met en avant la culture lyonnaise et sa formation. Mais les supporters de l’OL n’ont pas forcément mordu à l’hameçon lancé par Castello Lukeba quelques jours après une sortie médiatique sur ses ambitions avec l’OL. En rejoignant le RB Leipzig, le jeune défenseur central s’est attiré les foudres de ceux qui l’avaient mis tout en haut depuis deux ans. Une "trahison" pour certains, un "manque d’ambition" pour le club pour d’autres, il y en a eu pour tous les goûts ces derniers jours.

Qui a raison ? Qui a tort ? Ce n’est pas ni tout blanc, ni tout noir dans ces situations. Mais, l’épisode Lukeba fait suite à celui de Malo Gusto, parti à Chelsea l’hiver dernier et dont le prêt dans la foulée n’a finalement rien amené de vraiment positif dans ses adieux à son club formateur. Le début d’un possible exode puisqu’ils pourraient être suivis par Bradley Barcola, pisté avec insistance par le PSG, ou encore Rayan Cherki. Autant d’exemples dans l’effectif lyonnais qui ont de quoi mettre le feu aux poudres dans l’environnement rhodanien.

Le symbole d'un déclassement sportif

Depuis plusieurs mois, le club voulait revenir à certains fondamentaux et notamment la formation lyonnaise. Les prolongations de Maxence Caqueret et Rayan Cherki et les retours de Lacazette et Tolisso sont d’ailleurs allés en ce sens et salués. L’arrivée de John Textor plutôt sensible sur la question de la formation, était d’ailleurs vue aussi comme un point positif dans ce projet. Seulement ce dernier a pris du plomb dans l’aile malgré les dires du patron et de Santiago Cucci. On peut logiquement penser qu’ils croyaient en ce qu’ils disaient, mais aujourd’hui, difficile d’aller à l’encontre des joueurs. En faisant le forcing, par l’intermédiaire de son agent, Castello Lukeba a pu forcer la main des dirigeants lyonnais dont les arguments sont minimes pour les convaincre.

Sans Europe depuis deux ans, difficile de brandir l’exposition internationale. L’OL paie sa politique sportive et ces départs de plus en plus précoces sont la preuve d’un certain déclassement lyonnais à l’échelle européenne. Quand la génération Lacazette a fait ses gammes avant de mettre les voiles, l’OL n’a plus les moyens de retenir ses jeunes pousses avec le sportif. "La génération Lacazette et celle d’aujourd’hui sont totalement différentes. Le marché a changé, le statut de l’OL aussi, nous souffle un agent. Sans Europe, il est plus dur de garder ses joueurs, même ceux qui ont l’amour du blason."

Un entourage de plus en plus influent

Cet amour existe-t-il vraiment ? Là n’est pas de remettre en cause l’attachement à l’OL de Castello Lukeba, Malo Gusto ou encore Bradley Barcola. Ils auront le cœur rouge et bleu, seulement aujourd’hui réussir entre Rhône et Saône n’est plus une priorité. Les supporters, qui peuvent aussi avoir leur part de responsabilité à chercher à mettre trop haut les jeunes du centre, auraient pu s’y attendre. En rejoignant Jorge Mendes, la future structure créée par la mère de Kylian Mbappé ou encore BS Groupe, Barcola, Cherki et Lukeba ont envoyé des signaux. Ceux d’un avenir proche loin de Lyon.

Veulent-ils trop, trop vite ? C’est ce qui en ressort depuis plusieurs mois au sein du club lyonnais. En interne, voir les anciennes jeunes pousses du centre partir vers l’étranger est un gage de succès mais le timing de ces départs laisse songeur. Seulement 54 matchs pour Gusto, à peine bien plus pour Lukeba et six mois au haut niveau pour Barcola. L’entourage autour joue forcément en défaveur de l’OL. Cela a toujours existé depuis la nuit des temps dans le football. Cependant, l’intérêt du PSG pour le jeune ailier, qui a d'abord annoncé son envie de confirmer, n’est intervenu qu’au moment du passage dans l’écurie Mendes et cette dernière continue son travail de sape au détriment réel de la progression du joueur. La formation à la lyonnaise sera toujours une fierté même aux quatre coins du Vieux Continent. Il est juste dommageable désormais de ne plus pouvoir compter dessus plus longtemps.