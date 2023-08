OL - Montpellier finalement déplacé à 19h samedi

Diomandé et Maouassa lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

L'appel à la raison lancé par Laurent Blanc et Maxence Caqueret semble avoir été entendu. La LFP a annoncé ce jeudi après-midi que le match entre l'OL et Montpellier sera décalé à 19h samedi.

Laurent Blanc regrettait jeudi en fin de matinée que la voix des joueurs ne soient pas plus prise en considération par les instances. Il paraîtrait bien que la raison a pour une fois pris le dessus sur les enjeux financiers et télévisuels. En cette fin de jeudi après-midi, la LFP a décidé de décaler la rencontre entre l'OL et Montpellier. Devant se tenir initialement à 17h samedi, l'affiche au Parc OL a finalement été décalée à 19h le même jour. Cette décision a été prise en raison des très fortes chaleurs annoncées à Lyon durant le week-end.

Un choix de raison pour une fois

Au moment du coup d'envoi initial à 17h, pas moins de 37 degrés étaient annoncés au thermomètre du côté de Décines. Une situation ubuesque pour Laurent Blanc et Maxence Caqueret qui avaient mis en avant la santé physique des joueurs sous cette canicule. En déplaçant le match de deux heures, la LFP espère que les protagonistes trouveront un peu de fraîcheur. Ce ne devrait être l'affaire que de quelques degrés, mais le geste est malgré tout à souligner pour une instance qui a souvent fait des choix contraires.