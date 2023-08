Samedi (17h), l’OL reprend possession du Parc OL contre Montpellier. Malgré la chaleur et le week-end du 15 août, le club espère attirer un peu plus de 40 000 spectateurs.

Pour la première de la saison au Parc OL, tous les ingrédients ne sont pas forcément réunis pour attirer les foules. La rencontre de la 2e journée de Ligue 1 contre Montpellier intervient en pleines vacances scolaires, mais surtout pendant le week-end du 15 août. Pas le meilleur des moments pour faire guichets fermés, d'autant plus que la canicule vient s'ajouter à ce premier paramètre.

Bien que décalé à 19h, OL - Montpellier n'est pas forcément la première sortie à laquelle peuvent penser les familles en recherche d'activités avec les chaleurs annoncées en début de soirée. Néanmoins, le club nous a fait savoir qu'il espérait attirer aux alentours de 41 000 spectateurs samedi en fin d'après-midi. Pour cette nouvelle saison, l'OL a déjà enregistré 21 000 abonnements dont la campagne est toujours en cours.

"Ne pas avoir peur de jouer au Parc OL"

Ce retour à domicile est le premier depuis la rencontre contre Reims fin avril avec les adieux à Jean-Michel Aulas. Il sera aussi le premier sans les filets devant les virages comme annoncé un peu plus tôt dans le mois. Après les relations compliquées de ces derniers mois, Laurent Blanc espère pouvoir compter sur le soutien populaire dès samedi et pour le reste de l'exercice. "Je le dis et je le répète, il ne faut pas avoir peur de jouer dans ce stade. Il faut avoir un plaisir de jouer dans ce stade. Pour avoir l'envie de gagner des matchs, d'être soutenu par les supporters. Ça ne se passe pas toujours comme on veut, mais il ne faut pas avoir peur de jouer au Parc OL. Les supporters sont là et s'ils ne sont pas contents, ils seront en droit de faire ce qu'ils ont à faire. Et s'ils sont contents, tant mieux."