Montpellier ne vient pas avec un esprit de revanche contre l’OL

Quatre mois après l’incroyable scénario, Montpellier retrouve le Parc OL samedi (19h). Michel Der Zakarian est passé à autre chose et compte bien faire chavirer le navire lyonnais cette fois-ci.

Ce fut l’un des matchs de la saison dernière en Ligue 1, si ce n’est le match de l’année. Le 7 mai dernier, l’OL s’imposait au terme d’une rencontre rocambolesque où l'envie offensive a été bien plus importante que le repli défensif. Au terme de cent minutes de jeu, Alexandre Lacazette était venu délivrer le Parc OL pour le but du 5-4 grâce à un penalty. Un scénario inimaginable à l’heure de jeu quand Montpellier menait 4-1 grâce à un quadruplé d’Elye Wahi. Seulement, celui de l’attaquant de l’OL avait ramené les trois points à son équipe.

Quatre mois après, Michel Der Zakarian s’en souvient forcément, mais n’en fait pas une fixation au moment de retrouver l’enceinte décinoise. "Si on avait gagné là-bas, on aurait fini dans les dix premiers. Mais ça ne sert à rien de ressasser, a-t-il confessé jeudi en conférence de presse. Ça va être un match totalement différent, avec des joueurs différents, même s’ils n’ont pas trop bougé non plus. Ce n’est pas une revanche. Il faut qu’on retrouve notre jeu."

"On vient à Lyon pour gagner"

À la différence de l’OL, Montpellier a déjà ouvert son compteur points en cette saison 2023-2024, même si le club héraultais a été tenu en échec à domicile par Le Havre (2-2). Ce n’est pas forcément le plein de confiance que les coéquipiers de Jordan Ferri s’avancent à Décines mais la partition de la saison dernière leur donne quelques assurances.

L’OL n’est plus le Lyon d’avant et quand il inspirait la crainte, il est aujourd’hui rentré dans le rang. Samedi, Montpellier ne vient pas pour accrocher le point du nul, mais bien les trois points. "Ils ont perdu à Strasbourg le week-end dernier, mais ça va être un autre match contre nous. Ils vont jouer à domicile devant leur public. On va aller là-bas pour faire un résultat et gagner. Il faut respecter toutes les équipes qu’on rencontre, mais il faut mettre les ingrédients qu’il faut pour les bousculer. Ce qui m’intéresse, c’est ce qu’on va faire contre Lyon avec l’agressivité qu’il faut pour bien attaquer et défendre." C'est aussi avec ce genre de sorties médiatiques que l'on peut juger le déclassement lyonnais...