OL - Ligue 1 : vers des temps additionnels plus longs cette saison

La joie des Lyonnais durant le match OL – Monaco en mai 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Comme l'a confirmé le directeur de l'arbitrage français, Antony Gautier, il faut s'attendre à voir des temps additionnels à rallonge pour cette saison 2023-2024.

A l'image de ce qui se fait actuellement à la Coupe du monde féminine et de ce qui avait eu lieu au Mondial au Qatar, attendez-vous à plusieurs matchs à rallonge cette saison en Ligue 1. Le coup d'envoi de l'exercice 2023-2024 approche à grands pas et avec lui, de nouvelles applications du règlement.

Antony Gautier, patron des arbitres français, a confié au site officiel du championnat de France que désormais, les temps additionnels seront plus longs car l'ensemble des arrêts de jeu seront décomptés, par exemple après la célébration d'un but.

Un impact important sur les matchs

Bien évidemment, cela dépendra des événements des rencontres, mais il ne serait pas étonnant d'observer un prolongement des parties de plus de dix minutes, comme on a pu le voir lors des tournois planétaires récemment.

Cela aura un impact non négligeable puisque les affiches de Ligue 1 et de Ligue 2 pourraient durer plus de 100 minutes. Une donné à prendre en compte lors de la préparation des matchs, aussi bien sur le plan mental que physique.

Ajoutons également que les arbitres ne seront plus systématiquement pénalisés dans leur notation en cas de recours à la VAR. Cela dépendra de l'action en question, du placement et de la communication de l'officiel avec ses assistants.