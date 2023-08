OL - Mercato : Lucas Perri (Botafogo) en approche ?

Actuel gardien du club brésilien de Botafogo, Lucas Perri pourrait rejoindre l'Olympique lyonnais.

Un nouveau concurrent chez les gardiens de l'OL ? Avec Anthony Lopes et Rémy Riou dans l'effectif professionnel, en plus des jeunes Mathieu Patouillet et Justin Bengui, un nouveau portier pourrait prochainement poser ses valises entre Rhône et Saône. Selon un journaliste italien, Lorenzo Lepore, Lucas Perri devrait débarquer à l'Olympique lyonnais. Actuellement chez l'un des clubs dont John Textor est propriétaire, Botafogo, le Brésilien de 25 ans viendrait apporter une concurrence en plus dans la hiérarchie.

Une arrivée prévue pour janvier 2024 ?

Le club rhodanien conclurait un transfert pour le natif de Campinas de l'ordre de huit millions d'euros. Auteur de belles prestations avec la formation de Rio de Janeiro, son arrivée ne devrait intervenir qu'à partir de janvier 2024. Il serait en effet question qu'il reste quelques mois de plus au Brésil afin de terminer le championnat, où son équipe est pour le moment première.

Après Alvero (Sochaux), Mata (Club Bruges KV), Ćaleta-Car (Southampton) et sous peu Maitland-Niles (Arsenal), Perri constituerait la cinquième recrue estivale de ce mercato lyonnais.