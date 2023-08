OL - Mercato : Maitland-Niles est arrivé à Lyon

Maitland-Niles (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Dimanche soir, Ainsley Maitland-Niles est arrivé dans le Rhône. Il passera sa visite médicale ce lundi avant de s'engager avec l'OL.

L'officialisation n'est désormais plus qu'une question de jours. Sauf retournement de situation, notamment en cas de problème détecté à la visite médicale, Ainsley Maitland-Niles sera prochainement un joueur de l'OL. Dimanche tard dans la soirée, le polyvalent milieu de terrain a atterri à Lyon.

Libre de tout contrat après la fin de son aventure à Arsenal, il passera les tests médicaux ce lundi, comme nous l'avons écrit le 6 août, avant de signer son bail avec l'Olympique lyonnais si tout se passe comme prévu.

Un contrat de 4 ans l'attend

Cette piste de l'ombre, l'information ayant fuité seulement samedi, devrait donc se concrétiser rapidement, avant la reprise de la Ligue 1 dimanche contre Strasbourg. Maitland-Niles sera la quatrième recrue de l'intersaison pour l'effectif de Laurent Blanc après Clinton Mata, Skelly Alvero et Duje Caleta-Car.

Capable d'évoluer à plusieurs, dont latéral et milieu droit, il aura principalement un rôle à jouer dans l'entrejeu. Le joueur de 25 ans, ancien de West Bromwich Albion, l’AS Roma et Southampton, s'engagera pour quatre années, soit jusqu'en 2027, avec l'OL.