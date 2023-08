Pour leur deuxième match amical, les U19 de l'OL ont fait match nul un but partout face à Salaise, pensionnaire de R1.

Une semaine après la victoire face à Montpellier 1 à 0, les U19 de l'OL jouaient dimanche leur deuxième rencontre de préparation. A Roussillon, le groupe du duo Jérémie Bréchet - Amaury Barlet était opposé à l'équipe sénior de Salaise, qui évolue en Régional 1.

Molebe encore buteur

Comme l'indique le bien informé sur l'académie Borgia_OL, les Gones ont ouvert la marque en deuxième période grâce à Enzo Molebe, décidément en pleine forme car déjà buteur face au MHSC quelques jours plus tôt. Les Lyonnais ont ensuite été rejoints, et les deux formations se sont séparées sur le score d'un but partout.

Pour rappel, les jeunes Rhodaniens entameront leur championnat le dimanche 27 août avec la réception de Metz sur les terrains de Meyzieu et de l'académie. Mais avant de commencer la saison, ils défieront samedi prochain, le 12, Saint-Etienne, pour leur troisième match amical de l'été.