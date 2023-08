L'Australie s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après son succès face au Danemark (2-0).

L'Australie poursuit sa belle aventure dans ce Mondial féminin. Carpenter (OL) et ses coéquipières australiennes l'ont emporté face au Danemark sur le score de 2 buts à 0 ce lundi en 8es de finale du tournoi. Grâce à des réalisations de Caitlin Foord (29e minute) et Hayley Raso (70e), le pays hôte de la compétition (avec la Nouvelle-Zélande, déjà éliminée) rallie les quarts de finale.

Lors de cette partie, la défenseure lyonnaise a été plutôt discrète d'un point de vue offensif, même si elle a parfaitement joué son rôle pour bloquer les offensives danoises.

Le potentiel futur adversaire de la France

Quatrième aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, les Matildas se trouvent maintenant sur le chemin de... la France. Confrontées au Maroc entraîné par Reynald Pedros, les Bleues connaissent donc leur adversaire pour le prochain tour. Encore faudra-t-il s'imposer pour les joueuses d'Hervé Renard au Hindmarsh Stadium et voir les six Fenottes tricolores (Bacha, Renard, Majri, Le Sommer, Diani et Becho) retrouver leur coéquipière en club Ellie Carpenter (64 matchs, 1 but). Réponse ce mardi 8 août à 13 heures.