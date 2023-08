OL - OM : un groupe sans Endler et Dumornay

Sonia Bompastor (OL) a convoqué un groupe de 15 joueuses pour le second match amical face à Marseille ce samedi 19 août (18h45).

C'est avec un groupe de seulement 15 Fenottes que Sonia Bompastor devra composer face à l'Olympique de Marseille ce samedi 19 août. En effet, les nombreuses internationales retenues à la Coupe du monde ont à peine fini leur aventure qu'elles ont droit à quelques jours de repos. Melchine Dumornay, l'une des premières à avoir retrouvé les terrains ce mercredi 16 août, est encore trop juste pour reprendre. Ayant pourtant repris l’entraînement collectif depuis la reprise, la défenseure centrale Griedge Mbock continue tranquillement sa montée en puissance individuelle et ne va pas jouer. Delphine Cascarino poursuit sa rééducation dans le but de retrouver au plus vite les terrains. Enfin, la gardienne chilienne Christiane Endler est également absente du groupe. Benkarth, Morroni, Marozsán et Malard sont bien présentes.

Un deuxième test avant de rejoindre La Plagne

Les Rhodaniennes affrontent leur rival olympique dans le cadre de son second match de préparation. La rencontre se dispute sur le terrain Gérard Houllier à Décines, non loin du Groupama Stadium. Prévu initialement à 17h15, le match a été décalé d'une heure et trente minutes en raison des fortes chaleurs qui touchent le département du Rhône ces derniers jours. Le club prendra ensuite la direction de La Plagne pour un stage de trois jours du lundi 21 au mercredi 23 août pour poursuivre sa présaison estivale.