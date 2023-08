OL féminin : Melchie Dumornay de retour à l'entraînement

Melchie Dumornay lors de Danemark – Haïti (Photo by Colin MURTY / AFP)

Melchie Dumornay, milieu de terrain haïtienne de l'OL, fait son retour à l'entraînement avec les Fenottes ce mercredi 16 août.

Melchie Dumornay (Haïti) réintègre le groupe de la section féminine de l'OL. La jeune milieu de terrain offensif (19 ans) des Fenottes effectue son retour à l'entraînement ce mercredi 16 août avec les autres partenaires de Sonia Bompastor. Appelée avec la sélection d'Haïti dans le cadre de la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande fin juillet 2023, la joueuse lyonnaise arrivée en janvier 2023 en provenance du Stade de Reims, est sortie dès le premier tour avec sa sélection. Haïti a fini dernier du groupe D avec zéro point au compteur et aucun but inscrit dans la compétition.

Un amical face à Marseille ce samedi 19 août

De son côté, les joueuses de Bompastor ont eu droit à une première coupure de quelques jours après son premier match de préparation face à Zürich (4-0) le mercredi 9 août dernier. Désormais, les coéquipières de Christiane Endler se tournent vers la prochaine affiche qui les attendent ce samedi 19 août (17 heures 15) à Décines face à l'Olympique de Marseille. Un match qui se disputera presque en même temps que celui de ses homologues masculins face à Montpellier en Ligue 1 (17 heures).