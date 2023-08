OL - Zürich (4-0) : une reprise en douceur pour les Fenottes

Avec des buts de jeunes joueuses, les Fenottes ont largement battu Zürich ce mercredi pour leur premier match amical (4-0).

C'est ce qu'on appelle une reprise réussie pour les Fenottes. Opposées à Zürich ce mercredi à Divonne-les-Bains, elles ont aisément dominé leur adversaire sur le score de 4 à 0.

Pour ce premier match amical, Coupe du monde oblige, Sonia Bompastor a composé avec un groupe extrêmement rajeuni (10 joueuses sur 21 ont été championnes de France U19 la saison dernière). Mais dans cette équipe, l'exigence s'acquiert dès le début, et elles avaient l'opportunité avec cette affiche de gagner des points aux yeux du staff avant le retour des Mondialistes. Face a une opposition assez faible globalement, l'OL a pu donner du temps de jeu à chacune, tout en faisant le plein de confiance.

Joseph fait parler ses qualités

Très vite, les Lyonnaises ont exposé leur supériorité, avec une pression constante sur la cage suisse. Tour à tour, Benyahia (7e, 43e), puis Joseph (8e, 15e, 39e), Marozsán (34e), Bethi (37e, 45e+3) et Malard (37e) ont inquiété la gardienne adverse. Mais, et c'est logique tant elle a brillé dans cette première période, l'ouverture du score est revenue à Joseph (9e) sur une offrande de Marozsán. Omniprésente, la jeune attaquante a démontré pourquoi elle était attendue lors de cette intersaison. Brouillonne jusqu'à là, Malard a doublé la mise après un beau triangle avec Morroni et Mendy (2-0, 43e).

A la reprise, Endler a cédé sa place à la nouvelle recrue, Benkarth, avant que la grande salve de changements n'arrive à la 64e. Entre-temps, Benyahia avait inscrit le troisième but, concrétisant une sublime ouverture de Marozsán à la 51e (3-0). Malgré le renouvellement du 11, les Fenottes poursuivaient leur intense pressing, et marquaient une quatrième fois grâce à Wandeler, profitant d'un bon travail de Bethi (4-0, 66e).

Mieux en 1ère période qu'en 2e

Globalement, le premier acte fut bien mieux négocié que le second, même si les deux gardiennes ont plutôt passé 90 minutes assez tranquilles. Un constat logique puisque les entrantes ont encore fait baisser un peu plus la moyenne d'âge de cette formation. On pourra toutefois souligner la solide prestation de Sangaré et Joseph, qui ont fait forte impression, tout comme Maoulida après la pause.

La victoire et un beau visage, voilà de quoi bien lancer la campagne de préparation. Désormais, les Rhodaniennes vont bénéficier d'une plage de repos entre le 10 et le 15 août, avant de retourner au travail pour la suite du programme. Celui-ci comprend un duel contre l'OM le 19 août, suivi d'un stage à La Plagne et une belle affiche face à l’Ajax Amsterdam à Décines le 26. Il sera ensuite temps de se tourner vers les échéances officielles, dont le Trophée des championnes le 10 septembre face au PSG, puis la reprise de la D1.